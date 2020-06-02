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02 июня 2020, вторник, 17:29 337
Мир 2020-06-02T17:31:07+03:00
Українські Новини
Путин назвал четыре условия, при которых Россия применит ядерное оружие

Путин назвал четыре условия, при которых Россия применит ядерное оружие

Надежда Комендантова
Ядерное оружие, Кремль, ядерная угроза, Владимир Путин
Путин. Фото: kremlin.ru
Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, который, по словам Донельда Трампа, не хочет его победы на предстоящих выборах, утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, которые включают условия использования ядерного оружия.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на "РИА Новости" в Телеграме.

Согласно документу, решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ при следующих условиях:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Сообщается, что президент России при необходимости может проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения.

Как сообщали Українські Новини, в США провели военные учения, в ходе которых отрабатывали маневры, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе.

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