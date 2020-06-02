Путин назвал четыре условия, при которых Россия применит ядерное оружие

Президент России Владимир Путин, который, по словам Донельда Трампа, не хочет его победы на предстоящих выборах, утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, которые включают условия использования ядерного оружия.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на "РИА Новости" в Телеграме.

Согласно документу, решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ при следующих условиях:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Сообщается, что президент России при необходимости может проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения.

Как сообщали Українські Новини, в США провели военные учения, в ходе которых отрабатывали маневры, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе.