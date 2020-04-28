"Нефтегаз" прекратил закачку европейского газа, когда тот сильно подешевел

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" пока не намерена импортировать природный газ.

Об этом заявил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев в эфире телеканала "UA: Перший", передают Українські Новини.

"Для "Нефтегаза" мы не видим в этом (импорте газа) смысла, потому что рынок переполнен и если мы и будем что-то импортировать, то исключительно с целью его моментальной перепродажи", - сказал он.

Коболев отметил, что сейчас импорт газа осуществляется только частными компаниями, у которых бизнес-модель позволяет это делать.

В свою очередь европейские цены на газ продолжают снижаться и достигли отметки 80 долларов/тыс. куб. м, что на 60% ниже европейских цен на газ в аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, "Пирятинский деликатес" потеснил "Нафтогаз Украины" из десятки крупнейших импортеров природного газа в апреле.

Также с начала года Украина вдвое сократила транзит газа.