"Нефтегаз" прекратил закачку европейского газа, когда тот сильно подешевел

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" пока не намерена импортировать природный газ. Об этом заявил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев в эфире телеканала "UA: Перший", передают Українські Новини. "Для "Нефтегаза" мы не видим в этом (импорте газа) смысла, потому что рынок переполнен и если мы и будем что-то импортировать, то исключительно с целью его моментальной перепродажи", - сказал он. Коболев отметил, что сейчас импорт газа осуществляется только частными компаниями, у которых бизнес-модель позволяет это делать. В свою очередь европейские цены на газ продолжают снижаться и достигли отметки 80 долларов\/тыс. куб. м, что на 60% ниже европейских цен на газ в аналогичный период прошлого года. Как сообщали Українські Новини, "Пирятинский деликатес" потеснил "Нафтогаз Украины" из десятки крупнейших импортеров природного газа в апреле. Также с начала года Украина вдвое сократила транзит газа.