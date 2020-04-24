Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен

Верховная Рада назначила 41-летнюю Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины, муж которой, Денис Колесник занимает пост замначальника департамента киберполиции Национальной полиции Украины. На днях на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) появилась декларация Дениса Юрьевича за 2019 год. Об этом сообщает "Страна".

Согласно документу, Колесник не владеет никакими объектами недвижимости, весь фонд семьи записан на супругу или детей (пара воспитывает дочь Аделину и сына Данила - Ред.). У Ирины Венедиктовой в собственности есть офис (150 кв.м.) и паркоместо в Харькове. Владельцами дома и 15-ти соток земли в городе Высокий (Харьковская область) значатся дети, а родители там только прописаны.

Автомобиля в собственности у Дениса тоже нет, в семье водит Ирина и на ней зарегистрирован кроссовер Porsche Cayenne (2013 года выпуска), на момент покупки машина стоила 867 311 гривен.

А что касается зарплаты, то за прошлый год в Киберполиции он получил 312 737 гривен.

Графа "ценное движимое имущество", где декларируют вещи, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов, установленного для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года (в 2019 году - 1 921 грн) - и у Ирины, и у Дениса пустая. Здесь вписывают обычно ювелирные украшения, меховые изделия, предметы искусства, антиквариат. Мы посмотрели еще декларации за 2017 и 2018 год и там тоже прочерки.

И это странно. Потому что Колесник счастливый владелец швейцарских часов Hublot (произносится как "Юбло"). Аксессуар класса люкс на руке киберполицейского мы заметили на видеоролике Нацполиции за прошлый год, где он рассказывает об очередном раскрытом преступлений департаментом.

Любители и знатоки часов сразу же распознают известнейшую модель Classic fusion tourbillion night out выполненную в черном цвете.

Часы с круглым корпусом из керамики и водонепроницаемостью до 30 метров. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием установлено на передней стороне часового корпуса. Циферблат черного цвета с 10-ю белыми багетными бриллиантами, общим весом 0.36 карат. Модель оснащена мануфактурным швейцарским механизмом с ручным заводом. Поставляется на ремешке из каучука и кожи с вставкой из нержавеющей стали. Модель выпускается ограниченной серией 30 экземпляров, как только поступит заказ.

На официальном сайте Hublot эта модель уже не представлена, но онлайн-магазины, которые продают оригиналы, предлагают их приобрести за $54 280 или около 1,5 млн. грн. по курсу НБУ на 24.04.2020 года.

Часы Hublot Classic fusion tourbillion night out, фото: yourwatch.com

Есть в них и турбийон – это дополнение к основному механизму, который призван компенсировать влияние гравитации Земли на точность хода часов.

Интересно, что эта модель была представлена в 2014 году, как "изысканные вечерние часы". Компания рекламировала их, как самый лучший подарок для важных событий и праздников, будь то Новый год или свадьба. Черный цвет, по словам производителя, символизирует в них простоту и классическую элегантность, а именно эти часы - идеальный компаньон для смокинга, бабочки, запонок и лакированной обуви.

Отметим, что такие дорогие часы Колесник должен был указать в своей декларации за прошлые годы. Если же он их приобрел (или ему их подарили) в этом году, то он должен был также отразить это на сайте НАПК. Единственный вариант, при котором он мог не отражать факт обретения этих часов в электронной декларации - если в 2020-м году ему их подарила жена. Подарки от членов семьи не нужно декларировать, как существенное изменение материального положения.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР. Немного ранее Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. А 5 марта Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.