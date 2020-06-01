Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут трудности сегодня

В то время, как звезды уверяют, что июнь пройдет удачно у большинства знаков зодиака, в первый день этого месяца Близнецов, Стрельцов и Водолеев ждут трудности. Подробнее об астрологическом прогнозе для представителей этих знаков зодиака на понедельник, 1 июня, расскажут Українські Новини.

Близнецы

В понедельник у Близнецов события будут развиваться трудно, не удастся правильно оценить обстановку и они могут двигаться в неверном направлении. Звезды советуют проявлять осторожность и осмотрительность во всех делах, особенно в тех, которые будут связаны с финансами и тратами. Кроме того, день принесет вам много забот, возможно, у вас появятся новые обязанности или возникнут семейные проблемы.

Стрелец

У Стрельцов на протяжении дня могут возникать препятствия и осложнения. В общении окружающие могут не доверять представителям этого знака и проявлять недоброжелательность. Зведы советуют не форсировать события, а также не упорствовать и излишне отстаиватьсвое мнение. Также избегайте риска, авантюр и больших физических нагрузок.

Водолей

В понедельник у Водолеев в общении могут возникнуть необдуманные ссоры из-за ненужных обид и недосказанных слов. В этот день звезды советуют не начинать новые дела, а сосредоточиться на текущих мероприятиях. Вечером предстоит решать семейные проблемы. Также стоит быть осторожнее с финансами, все траты должны быть запланированными и обдуманными.

Как сообщали Українські Новини, в начале июня в Украине будет наблюдаться повышение температуры, и в районе 10 июня она установится на уровне +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части страны.

Кроме того, в июне в Украине будет 12 официальных выходных дней.