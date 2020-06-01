Минздрав расширил перечень препаратов программы "Доступные лекарства"

Министерство здравоохранения расширило список препаратов, входящих в программу по возмещению стоимости лекарств (программу реимбурсации лекарств, программа доступных лекарств), на 7 позиций до 246 препаратов.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья (НСЗУ), передают Українськi Новини.

Согласно ему, министерство утвердило и обнародовало соответствующий приказ.

"Теперь реестр содержит 246 позиций лекарственных средств. В частности, в него вошли 7 новых, которых не было в предыдущих реестрах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 77 лекарств, которые входят в программу реимбурсации, можно получить бесплатно.

С 246 лекарств 187 предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 43 - для лечения диабета 2 типа, 15 - для лечения бронхиальной астмы и 1 лекарство для лечения ревматоидных заболеваний.

Также сообщается, что программой доступных лекарств уже воспользовалось 2,19 млн пациентов, выписано более 14,38 млн электронных рецептов.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году аптеки получили 887,1 млн гривен возмещения стоимостиотпущенных лекарств по программе "Доступные лекарства".

Ранее в программу доступных лекарств внесли препараты для лечения ревматоидных заболеваний.