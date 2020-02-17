Аптеки получили 887 млн гривен компенсации по программе "Доступные лекарства" в 2019, — Кабмин

В 2019 году аптечные заведения получили 887,1 млн гривен возмещения стоимости отпущенных лекарств по программе "Доступные лекарства" (реимбурсации), которую расширили дополнительными препаратами.

Об этом говорится в отчете Кабинета Министров за 2019 год, передают Українськi Новини.

"В 2019 году на программу в целом был выделен 1 млрд гривен. В общем за 2019 было возмещено аптечным заведениям за отпущенные лекарства в рамках программы средств на сумму около 887,1 млн гривен", — сказано в нем.

В частности, в период с сентября по декабрь 2019 года по программе "Доступные лекарства" было выписано 5,2 млн рецептов (бронхиальная астма — 162 499 рецептов, сердечно-сосудистые заболевания — 4,193 млн, сахарный диабет — 851 677), по которым государством было возмещено аптекам средств на сумму 323,9 млн гривен.

Согласно отчету, к концу 2019 года количество препаратов в реестре лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, было увеличено почти в 2 раза до 254 торговых названий, 78 из которых полностью бесплатные для пациентов, по сравнению с началом действия программы.

Также в 2019 году были определены 212 опорных больниц, которые будут предоставлять экстренную помощь и соответственно будут полностью укомплектованными и доступными для проезда за 60 минут.

Отмечается, что Винницкая, Донецкая, Одесская, Полтавская и Тернопольская области и Киев на 100% завершили тендеры на закупку машин скорой помощи и вскоре получат 433 авто.

Напоминается, что в 2020 году финансирование программы реимбурсации установлено на уровне 2,1 млрд гривен.

Кроме того, на лечение инсульта и инфаркта, а также роды и помощь новорожденным выделили в целом около 4,13 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, есть способ отличить настоящие лекарства от фейковых.

С 2019 года в Украине вступил в силу закон №284-IX "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств".