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01 июня 2020, понедельник, 17:20 17
Общество 2020-06-01T17:21:35+03:00
Українські Новини
В Мининфраструктуры анонсировали ряд спецрейсов для эвакуации украинцев

В Мининфраструктуры анонсировали ряд спецрейсов для эвакуации украинцев

Валерия Драгомирова
Мининфраструктуры, Владислав Криклий, Эвакуация украинцев, Международные рейсы
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что аэропорты Украины намерены принять 40 международных рейсов с 1 по 14 июня включительно, которые вернут украинцев домой из-за закрытого авиасообщения с 17 марта

Об этом он сообщил в своем канале в Telegram, передают Українськi Новини.

"Продолжаем возвращать наших граждан домой из-за границы. Анонсирован ряд новых специальных рейсов в Украину", - написал Криклий.

Отмечается, что до того, как будет восстановлено регулярное пассажирское авиасообщение, украинцы могут воспользоваться спецрейсами.

Так, 1 июня запланирован вылет в Украину рейсов компании SkyUp из Мюнхена, Франкфурта и Барселоны, "Международные авиалинии Украины" - из Венеции или Милана.

2 июня ожидается отправка рейса из Тель-Авива компанией Izair (Израиль), 3 июня - из Лондона, Берлина, Варшавы от SkyUp.

МАУ 4 июня отправит рейсы в Украину из Нью-Йорка и Амстердама, 5 июня - из Хельсинки.

Из Аликанте, Неаполя/Милана, Стамбула/Софии украинцы смогут вернуться рейсами SkyUp 6 июня, 7 июня доступны рейсы МАУ из Гамбурга, Тель-Авива и Дубая.

8 июня SkyUp организует перелет из Дубая, Рима и Еревана, 9 июня - из Вены, Франкфурта и Дели, а также предлагается рейс МАУ из Парижа.

9 июня из Хельсинки и Майами будет возвращать украинцев МАУ, из Аммана или Шарм-Эль-Шейха - SkyUp.

10 июня запланирован вылет из Дубая компанией МАУ и из Барселоны - SkyUp.

SkyUp организует рейс из Стокгольма, Вильнюса и Омана/Эр-Рияда 11 июня.

12 июня предусмотрены рейсы из Мадрида/Аликанте и Тель-Авива компанией МАУ и из Дюссельдорфа компанией SkyUp.

13 июня украинцы смогут улететь рейсами SkyUp из Хургады, Ташкента и Баку, 14 июня - рейсами МАУ из Торонто и Парижа.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, во сколько бюджету обошлась эвакуация украинцев президентским бортом

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