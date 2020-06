Выпуск-2020: во Флориде школьникам вручили дипломы об окончании на водных скутерах

В частности, 12 выпускников чартерной школы (школа, которая финансируется государством, но работает независимо от государственной школьной системы), получили дипломы об окончании на гидроцихлах, не забыв надеть праздничные мантии, правда под низ надели спасательные жилеты.

Somerset Island Prep in Key West, FL found a unique way to honor the Class of 2020 with a jet ski graduation!



In graduation caps, gowns and masks, the students jet skied to their principal who presented them with high school diplomas.#SomersetAcademy #Academica pic.twitter.com/qQtff89FMD