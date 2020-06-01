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01 июня 2020, понедельник, 15:11 14
Мир 2020-06-01T15:12:23+03:00
Українські Новини
Выпуск-2020: во Флориде школьникам вручили дипломы об окончании на водных скутерах

Выпуск-2020: во Флориде школьникам вручили дипломы об окончании на водных скутерах

Елизавета Кесельман
США, Флорида, Школьники, Гидроцикл, Церемония награждения, выпуск-2020, Вручение диплома

В то время, как в Украине преподаватели выпускных классов придумали флешмобы и устроили выпсукникам праздник в приложении Zoom, в США, штат Флорида выпускники старшей школы из города Ки-Уэст в связи с эпидемией коронавируса решили не отменять церемонию вручения дипломов. Они провели ее на водных скутерах. Об этом сообщает The Insider.

В частности, 12 выпускников чартерной школы (школа, которая финансируется государством, но работает независимо от государственной школьной системы), получили дипломы об окончании на гидроцихлах, не забыв надеть праздничные мантии, правда под низ надели спасательные жилеты.

Перед этим они прошли трехчасовой бесплатный курс по вождению водного скутера. 

На церемонии вручения они по очереди подъезжали к небольшому катеру, на котором стоял директор школы с дипломами. Он протягивал выпускникам дипломы специальной палкой, чтобы минимизировать контакт.

Фото:twitter/@FlCharterФото:twitter/@FlCharter

Отмечается, что все выпускники справились с управлением, и никто не пострадал. 

Как сообщали Українські Новини, последний звонок в Киеве отпраздновали 29 мая в онлайн формате.

Тем временем, в Украине изменили график проведения ВНО. 

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