Выпуск-2020: во Флориде школьникам вручили дипломы об окончании на водных скутерах

В то время, как в Украине преподаватели выпускных классов придумали флешмобы и устроили выпсукникам праздник в приложении Zoom, в США, штат Флорида выпускники старшей школы из города Ки-Уэст в связи с эпидемией коронавируса решили не отменять церемонию вручения дипломов. Они провели ее на водных скутерах. Об этом сообщает The Insider.

В частности, 12 выпускников чартерной школы (школа, которая финансируется государством, но работает независимо от государственной школьной системы), получили дипломы об окончании на гидроцихлах, не забыв надеть праздничные мантии, правда под низ надели спасательные жилеты.

Somerset Island Prep in Key West, FL found a unique way to honor the Class of 2020 with a jet ski graduation!

In graduation caps, gowns and masks, the students jet skied to their principal who presented them with high school diplomas.#SomersetAcademy #Academica pic.twitter.com/qQtff89FMD — Academica (@Academica) May 27, 2020

Перед этим они прошли трехчасовой бесплатный курс по вождению водного скутера.

На церемонии вручения они по очереди подъезжали к небольшому катеру, на котором стоял директор школы с дипломами. Он протягивал выпускникам дипломы специальной палкой, чтобы минимизировать контакт.

Фото:twitter/@FlCharter

Отмечается, что все выпускники справились с управлением, и никто не пострадал.

Как сообщали Українські Новини, последний звонок в Киеве отпраздновали 29 мая в онлайн формате.

Тем временем, в Украине изменили график проведения ВНО.