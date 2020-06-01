подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июня 2020, понедельник, 10:13 38
Общество 2020-06-01T11:15:02+03:00
Українські Новини
За сутки Минздрав уменьшил количество ПЦР-тестов на коронавирус на 20%

За сутки Минздрав уменьшил количество ПЦР-тестов на коронавирус на 20%

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса начало падать, 31 мая было проведено 6 622 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 20,1% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 1 393 исследования методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 18,1% больше по сравнению с 30 мая.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки произведено 6 622 исследований методом ПЦР", - сказал он.

Кроме этого, по словам министра, 30 мая проведено 1 393 исследования методом иммуно-ферментного анализа на антитела к коронавирусу.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook, всего с начала года проведено 363 187 исследований на коронавирусную инфекцию.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 31 мая поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 59 339 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать.

Ранее врач-вирусолог Евгения Менжулина рассказала о профилактике коронавирусаа также о том, что делать после контакта с больным.

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус коронавирус в Украине тесты на коронавирус ПЦР-тесты

Ослабление карантина: пять областей и Киев не гото...
Количество новых случаев коронавируса в Украине сн...
В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от к...
В Киеве экспресс-тест на коронавирус можно купить ...
"Укрзализныця" возобновила ж/д перевозки. Первый поезд отправился на Восток
Количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать
Новости
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут вторую неделю подряд 11:17
Задержанных из-за стрельбы в Броварах уже 20 человек. Залог внести за них нельзя 11:08
В США ввели комендантский час.Фото: apnews.com
В 40 городах США и Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых протестов 11:04
Собор Парижской Богоматери. Фото: twitter/PompiersParis
В Париже впервые после пожара открыли площадь перед Собором Парижской Богоматери 11:00
Рубль начал дорожать в первый день лета. Курс российской нацвалюты на 1 июня 10:55
больше новостей
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
Наводнение в Киеве возле станции метро Черниговская. Фото УН
Ливень превратил улицу возле метро "Черниговская" в "море". Затоплена проезжая часть 12:04
Ветеран АТО Майман обвинил в нападении на него Владимира Теслю, известного в узких кругах по кличке Француз 15:12
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
больше новостей
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах 22:06
После двухдневного спада количество новых случаев коронавируса в Украине снова выросло 09:45
больше новостей
В Киеве из-за ремонта перенесли запуск городской электрички
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok