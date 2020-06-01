За сутки Минздрав уменьшил количество ПЦР-тестов на коронавирус на 20%

В то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса начало падать, 31 мая было проведено 6 622 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 20,1% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 1 393 исследования методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 18,1% больше по сравнению с 30 мая.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки произведено 6 622 исследований методом ПЦР", - сказал он.

Кроме этого, по словам министра, 30 мая проведено 1 393 исследования методом иммуно-ферментного анализа на антитела к коронавирусу.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook, всего с начала года проведено 363 187 исследований на коронавирусную инфекцию.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 31 мая поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 59 339 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать.

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