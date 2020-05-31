Порошенко задекларировал 773 млн гривен доходов за 2019

Бывший Президент (2014-2019), сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Петр Порошенко, коллекцию картин которго суд арестовал, задекларировал 772,9 млн гривен доходов за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно ним, Порошенко получил дивиденды на сумму более 606 млн гривен от ПАО "Прайм Эссетс Кэпитал".

Его зарплата за работу в Государственном управлении дел (ГУД) и партии "Евросолидарность" составила 297,7 тыс. гривен.

33 млн гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка, почти 16 млн гривен составляют проценты по депозитам.

6,1 млн составила компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией "ВВС" за распространение ею недостоверной информации.

Закон требует декларировать как прибыль возврат стоимости облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Порошенко задекларировал соответствующую сумму в размере 108 млн гривен.

Бывший Президент также получил 33 млн гривен дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав от ООО "Центрально-Европейская кондитерская фабрика".

Как сообщали Українськi Новини, ранее адвокаты Пектра Порошенко заявили, что он не явится на допрос в Государственное бюро расследований в пятницу из-за не предусмотренного законом способа извещения о вызове на допрос.

В то же время Государственно бюро расследований заявило, что может применить к бывшему Президенту Петру Порошенко силовой привод.