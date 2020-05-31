Порошенко задекларував 773 млн гривень доходів за 2019

Колишній Президент (2014-2019), співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко, колекцію картин якого суд заарештував, задекларував 772,9 млн гривень доходів за 2019 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Порошенко отримав дивіденди на суму понад 606 млн гривень від ПАТ "Прайм Ессетс Кепітал".

Його зарплата за роботу в Державному управлінні справ (ДУС) і партії "Євросолідарність" становила 297,7 тис. гривень.

33 млн гривень Порошенко отримав від продажу акцій Міжнародного інвестиційного банку, майже 16 млн гривень становлять відсотки за депозитами.

6,1 млн становила компенсація моральної шкоди та відшкодування судових витрат у процесі з компанією "ВВС" за розповсюдження нею недостовірної інформації.

Закон вимагає декларувати як прибуток повернення вартості облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Порошенко задекларував відповідну суму в розмірі 108 млн гривень.

Колишній Президент також отримав 33 млн гривень доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав від ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська фабрика".

Як повідомляли Українські Новини, раніше адвокати Пектра Порошенко заявили, що він не з'явиться на допит в Державне бюро розслідувань у п'ятницю через не передбачений законом спосіб сповіщення про виклик на допит.

Водночас Державно бюро розслідувань заявило, що може застосувати до колишнього Президента Петра Порошенка силовий привід.