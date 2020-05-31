Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут перемены сегодня

В то время, как у Тельцов, Весов и Рыб удачно прошла суббота, в воскресенье звезды приготовили изменения для Раков, Дев и Козерогов. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Рак

Ракам, которые состоят в отношениях, захочется изменений в отношениях. Однако перед тем, как вводить их, звезды советуют как можно более деликатно поговорить об этом с любимым человеком. Иначе изменения могут стать поводом к ссорам. Раки, которые не состоят в отншениях, в этот день смогут встретить человека, с которым в будущем завяжутся отношения.

Дева

В воскресенье у Дев начнется белая полоса в жизни. Звезды уверяют, что заветные желания представителей этого знака начнут сбываться уже в этот день и они смогут надалить отношения с людьми, которыми давно были в ссоре.

Козерог

Козерогам для того, чтобы добиться успеха, придется пересмотреть свой характер и взаимоотношения с людьми. Звезды уверяют, что по проторенной дорожке пойти не получится, а старые методы работать не будут.

Как сообщали Українські Новини, в начале июня в Украине будет наблюдаться повышение температуры, и в районе 10 июня она установится на уровне +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части страны.

Кроме того, в июне в Украине будет 12 официальных выходных дней.