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31 мая 2020, воскресенье, 05:28 427
Lifestyle 2020-05-31T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут перемены сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут перемены сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на воскресенье
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В то время, как у Тельцов, Весов и Рыб удачно прошла суббота, в воскресенье звезды приготовили изменения для Раков, Дев и Козерогов. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Рак

Ракам, которые состоят в отношениях, захочется изменений в отношениях. Однако перед тем, как вводить их, звезды советуют как можно более деликатно поговорить об этом с любимым человеком. Иначе изменения могут стать поводом к ссорам. Раки, которые не состоят в отншениях, в этот день смогут встретить человека, с которым в будущем завяжутся отношения.

Дева

В воскресенье у Дев начнется белая полоса в жизни. Звезды уверяют, что заветные желания представителей этого знака начнут сбываться уже в этот день и они смогут надалить отношения с людьми, которыми давно были в ссоре.

Козерог

Козерогам для того, чтобы добиться успеха, придется пересмотреть свой характер и взаимоотношения с людьми. Звезды уверяют, что по проторенной дорожке пойти не получится, а старые методы работать не будут.

Как сообщали Українські Новини, в начале июня в Украине будет наблюдаться повышение температуры, и в районе 10 июня она установится на уровне +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части страны.

Кроме того, в июне в Украине будет 12 официальных выходных дней.

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