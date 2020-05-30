Астролог назвал три знака зодиака, которых ждет удача сегодня

Если Овнам, Львам и Скорпионам в пятницу пришлость справляться с трудностями, то Тельцов, Весов и Рыб в субботу ждет удача. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака, расскажут Українскі Новини.

Телец

Звезды советуют Тельцам не сидеть сложа руки в субботу, ведь представителей этого знака ждет удача в любых начинаниях. Они смогут легко преодолеть все вызовы дня и выйти сухими из воды в любой ситуации. В этот день также можно смело доверять интуиции.

Весы

Козерогов будет сопровождать удача весь день. Представители этого знака будут полны сил и энергии и смогут реализовать задуманное в первой половине дня. Вечер же приподнест приятные сюрпризы от близких.

Рыбы

В субботу Рыбы смогут смело себе позволить больше, чем обычно, ведь звезды будут на их стороне. Представители этого знака могут проявить немного эгоизма и провести этот день в удовольствие себе. Кроме того, удачными будут покупки, а общение с друзьями и близкими зарядит зарядит Рыб позитивом на все выходные.

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