Вкусно и полезно. Готовим фриттату со спаржей и шпинатом

Спаржа является одним из сезонных продуктов, которые популярны весной. Она помогает избавиться от избытка солей в организме, а также облегчает боли в суставах. Однако, помимо обширного спектра полезных свойств, со спаржей можно приготовить множество вкусных и полезных блюд, одним из которых является Фриттата со спаржей и шпинатом. О пошаговом рецепте приготовления передает журнал Health.

Ингредиенты

1 ст. бланшированных верхушек спаржи

2 ст. готового шпината

2 ст. л. несолёного сливочного масла

2 лука-порея, только белые части, тонко нарезанные

8 больших яиц,

взбитых 110 гр. раскрошенного козьего сыра

0,5 ст. свежих листьев базилика, тонко нарезанных

0,5 ст. тёртого пармезана 1/4 ст. панировочных сухарей

Фриттата со спаржей и шпинатом. Фото: grandkulinar

Рецепт приготовления

Разогрейте духовку до 175°С. В сковороде среднего размера на умеренном огне растопите сливочное масло. Добавьте лук-порей и обжаривайте около 10 минут, периодически помешивая. Снимите с огня и полностью остудите. В большой миске смешайте яйца и обжаренный лук-порей со шпинатом, спаржей, козьим сыром, базиликом, пармезаном, 0,5 ч. л. соли и 1/4 ч. л. чёрного перца. Тщательно перемешайте. Сбрызните кулинарным спреем форму для коржа диаметром 22 см. Добавьте панировочные сухари и встряхните, чтобы равномерно покрыть форму. Выложите яичную смесь в форму. Запекайте, пока зубочистка, вставленная во фриттату, не выйдет чистой, 30-35 минут. Остудите в форме на решётке в течение 5 минут. Переверните фриттату на тарелку, выложите и снова переверните, переложив на сервировочную тарелку. Или снимите кольцо, если пользовались разъёмной формой, и переложите фриттату на сервировочное блюдо. Подавайте фриттату тёплой или комнатной температуры

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