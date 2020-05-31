подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Вкусно и полезно. Готовим фриттату со спаржей и шпинатом
31 мая 2020, воскресенье, 07:00 33
Жизнь 2020-05-31T08:15:02+03:00
Українські Новини
Вкусно и полезно. Готовим фриттату со спаржей и шпинатом

Вкусно и полезно. Готовим фриттату со спаржей и шпинатом

Елизавета Кесельман
Рецепт, спаржа, Полезные рецепты, Фриттата со спаржей
Фриттата со спаржей и грибами. Фото: min10kg.ru
Фриттата со спаржей и грибами. Фото: min10kg.ru

Спаржа является одним из сезонных продуктов, которые популярны весной. Она помогает избавиться от избытка солей в организме, а также облегчает боли в суставах. Однако, помимо обширного спектра полезных свойств, со спаржей можно приготовить множество вкусных и полезных блюд, одним из которых является Фриттата со спаржей и шпинатом. О пошаговом рецепте приготовления передает журнал Health. 

Ингредиенты

  • 1 ст. бланшированных верхушек спаржи
  • 2 ст. готового шпината
  • 2 ст. л. несолёного сливочного масла
  • 2 лука-порея, только белые части, тонко нарезанные
  • 8 больших яиц,
  • взбитых 110 гр. раскрошенного козьего сыра
  • 0,5 ст. свежих листьев базилика, тонко нарезанных
  • 0,5 ст. тёртого пармезана 1/4 ст. панировочных сухарей

Фриттата со спаржей и шпинатом. Фото: grandkulinarФриттата со спаржей и шпинатом. Фото: grandkulinar

Рецепт приготовления

  1. Разогрейте духовку до 175°С.
  2. В сковороде среднего размера на умеренном огне растопите сливочное масло.
  3. Добавьте лук-порей и обжаривайте около 10 минут, периодически помешивая. Снимите с огня и полностью остудите.
  4. В большой миске смешайте яйца и обжаренный лук-порей со шпинатом, спаржей, козьим сыром, базиликом, пармезаном, 0,5 ч. л. соли и 1/4 ч. л. чёрного перца. Тщательно перемешайте.
  5. Сбрызните кулинарным спреем форму для коржа диаметром 22 см.
  6. Добавьте панировочные сухари и встряхните, чтобы равномерно покрыть форму.
  7. Выложите яичную смесь в форму.
  8.  Запекайте, пока зубочистка, вставленная во фриттату, не выйдет чистой, 30-35 минут. Остудите в форме на решётке в течение 5 минут.
  9. Переверните фриттату на тарелку, выложите и снова переверните, переложив на сервировочную тарелку. Или снимите кольцо, если пользовались разъёмной формой, и переложите фриттату на сервировочное блюдо.
  10. Подавайте фриттату тёплой или комнатной температуры

Как сообщали Українські Новини, ранее мы рассказали о том, как приготовить ароматное заливное из говядины, а также рецепт нежного тарта с лимонным курдом и апельсиновым мармеладом

Больше новостей о: Рецепт спаржа Полезные рецепты Фриттата со спаржей

Семья президента Зеленского задекларировала 28 млн гривен, семь часов от мировых брендов
Первого из задержанных за стрельбу в Броварах арестовали на 60 дней
Новости
Осенью доллар будет стоить дороже. Экономисты советуют не продавать валюту сейчас 08:08
Сегодня Киев празднует День города 06:12
Начнется пляжный сезон и пустят поезда. Что изменится в июне для украинцев 06:00
В Вооруженных силах коронавирусом заболели более ста человек 23:37
SpaceX. Скриншот видео The Independent
Видео дня: SpaceX впервые отправил астронавтов в космос 23:14
больше новостей
"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня 20:07 Инфографика
Меморандум с МВФ. Украинцев ждет повышение пенсионного возраста 17:14
В Кировоградской области в шахте произошло ЧП из-за неисправного лифта: есть пострадавшие 20:06
Гривна на межбанке укрепилась перед выходными 17:12
После длительного роста доллар обвалился. Курс валют перед выходными 10:50
больше новостей
В Сети набирает обороты челлендж #SaveKyivAirport: пользователи просят поддержать аэропорт "Киев" 14:15
"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня 20:07 Инфографика
Меморандум с МВФ. Украинцев ждет повышение пенсионного возраста 17:14
У Зеленского и в СБУ решили не признавать ошибку с санкциями против внучки диктатора Муссолини 12:34
Зеленский хочет увеличить штрафы за нарушение законов о военной службе 13:22
больше новостей
"Укрзализниця" открыла продажу билетов на поезда западного направления
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok