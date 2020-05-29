Астролог назвал три знака зодиака, которые столкнуться с трудностями сегодня

Если в четверг Тельцы, Девы и Козероги столкнулись с проблемами со здоровьем, то в пятницу звезды сулят житейские трудности Овны, Львы и Скорпионы. Подробнее о том, что ждет представителей этого знака 29 мая, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнов ждет напряженный день. В пятницу будет тяжело сохранять душевное равновесие, потому представители этого знака будут остро реагировать на любые замечания и даже шутки. Кроме того, есть риск нарваться на ссору с кем-то из близких из-за мелочей. Звезды советуют постараться во всем искать компромиссы и стараться не принимать близко к сердцу слова окружающих.

Лев

В пятницу Львам будет сложно добиться поставленных целей и преодолеть все вызовы этого дня. Также есть риск допустить досадную ошибку, которую будет трудно исправить. Возможны незначительные финансовые потери и неудачные покупки. Звезды советуют дейстовать в этот день в одиночку и тщательно продумывать каждый шаг. Это поможет сгладить ситуацию.

Скорпион

Скорипонам в пятницу будет трудно сдерживать свои эмоции. Представители этого знака смогут выйти из себя из-за таких мелочей, мимо которых спокойно прошли бы в другие дни. Потому звезды советуют следить за своими словами и действиями. В противном случае Скорпионы могут нарваться на серьезные конфликты и ссоры.

Как сообщали Українські Новини, лето в 2020 году будет знойным и сухим.

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