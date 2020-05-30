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30 мая 2020, суббота, 00:04 87
Общество 2020-05-30T00:45:01+03:00
Українські Новини
Прибывающих из-за границы для сдачи ВНО освободят от обсервации

Прибывающих из-за границы для сдачи ВНО освободят от обсервации

Ольга Фандорина
Карантин, Внешнее независимое тестирование, ВНО, обсервация
Экзамен. Фото: shutterstock.com
Экзамен. Фото: shutterstock.com

Кабинет Министров освободил от обсервации прибывающих из-за границы для сдачи ВНО.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українськi Новини.

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление, которое устанавливает адаптивный карантин в Украине.

Таким образом, правительство ослабило ограничения для лиц старше 60 лет на посещение спортивных мероприятий, а для учеников - на прохождение ВНО.

"Лица, которые для внешнего независимого оценивания (ВНО) приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированными территориями, не должны находиться на обсервации или самоизоляции после пересечения границы или пунктов пропуска. То же самое применяется к лицу, которое сопровождает этого ребенка", - прокомментировал решение правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 29 мая.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство предположило два сценария для ВНО-2020.

Ранее министерство продлило дополнительную регистрацию на ВНО 2020 с 25 мая по 9 июня для отдельных категорий лиц.

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