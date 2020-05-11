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  • Лучшие продукты от старения. Как сохранить молодость с помощью свеклы, авокадо и граната
11 мая 2020, понедельник, 15:20 51
Lifestyle 2020-05-11T16:30:02+03:00
Українські Новини
Лучшие продукты от старения. Как сохранить молодость с помощью свеклы, авокадо и граната

Лучшие продукты от старения. Как сохранить молодость с помощью свеклы, авокадо и граната

Ирина Николенко
Здоровье, Иммунитет, секрет молодости кожи, Советы диетологов
ТОП-3 продукты для сохранения молодости. Фото ток-шоу
ТОП-3 продукты для сохранения молодости. Фото ток-шоу "Полезная программа"

В то время, как эксперты проекта "Полезная программа" рассказали, какие нужно употреблять продукты для похудания, также представили рейтинг овощей и фруктов, которые помогут сохранить молодость, красоту и возможность оставаться активными. Об этом сообщается в анонсе "Полезной программы", которая выйдет на телеканале "Интер" во вторник, 12 мая, в 10:00, передают Українські Новини.

Избежать старения невозможно, но можно замедлить этот процесс и улучшить тонус кожи. Эксперты "Полезной программы" рассказали о ТОП-3 продуктах: свекла, авокадо и гранат, которые помогут замедлить процесс старения. Они имеют мощные антиоксиданты, натуральные масла, минералы и витамины.

"Свекла, например, хорошо выводит все виды токсинов из организма, улучшает пищеварение, нормализует давление и борется со свободными радикалами первыми признаками старения. Мякоть спелого плода авокадо насыщена питательными омолаживающими веществами: витаминами А, С и Е, омега-3 жирными кислотами, которые делают кожу упругой и эластичной. А гранат считается королевским плодом для тех, кто хочет оставаться юным много лет. Благодаря жирорастворимым витаминам F и E, входящим в его состав, происходит омоложение кожи и обновление клеток. Если хотите оставаться молодыми и здоровыми, чаще употребляйте свеклу, авокадо и гранат", – рассказал ведущий Александр Лукьяненко.

Как сохранить молодость. Фото ток-шоу Как сохранить молодость. Фото: ток-шоу "Полезная программа"

Какие полезные вещества находятся в этих продуктах, могут ли они нанести вред организму, какие блюда из них можно приготовить, а также ответы на множество других вопросов можно узнать в тематическом выпуске ток-шоу "Полезная программа". Она выйдет на телеканале "Интер" 12 мая, в 10:00. В роли звездных экспертов выступят украинские певицы: Оксана Пекун, Наталья Валевская и Наталка Карпа.

Анонс тематических выпусков "Полезной программы"

  • 13 мая – ТОП-3 самых полезных молочных продуктов.
  • 14 мая – выпуск о ТОП-3 продуктов против паразитов.
  • 15 мая – рейтинг лучших продуктов для здоровья глаз.
  • 16 мая – рейтинг полезной рыбы.

Как сообщали Українські Новини, эксперты "Полезной программы" рассказали, какие сладости можно употреблять во время похудания и без вреда для организма.

Также диетологи рассказали, как укрепить иммунитет – 10 советов от экспертов.

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