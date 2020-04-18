Виртуальный концерт с Леди Гагой, Билли Айлиш и Элтоном Джоном: онлайн-трансляция

В субботу, 18 апреля, проходит масштабный виртуальный концерт в поддержку усилий Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на странице организации Global Citizen. Благотворительный онлайн-фест One World: Together At Home начался в субботу, в 21−00 по киевскому времени. В нем примут участие Дженнифер Лопес, Билли Айлиш, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Джон Ледженд, Крис Мартин, Эдди Веддер, Кейси Масгрейвс, Кит Урбан, Аланис Мориссетт, Андреа Бочелли, Билли Джо Армстронг, Бурна Бой и Малума и другие. Как сообщали Українські Новини, в ночь с 7 на 8 апреля жители Земли наблюдали "розовое суперлуние", прямая трансляция. Ранее известный цирк Cirque Du Soleil представил свое шоу в режиме онлайн. Шоу состоялось в пятницу, 3 апреля, в 22:00. Кроме того, Metallica на время карантина будет бесплатно транслировать свои концерты.Тем временем Андреа Бочелли дал сольный концерт в пустом Миланском соборе. Благотворительный фонд, основанный Андреа Бочелли, помогает собрать деньги на покупку средств защиты для итальянского медперсонала.