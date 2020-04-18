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18 апреля 2020, суббота, 22:11 505
Жизнь 2020-04-18T22:12:41+03:00
Українські Новини
Виртуальный концерт с Леди Гагой, Билли Айлиш и Элтоном Джоном: онлайн-трансляция

Виртуальный концерт с Леди Гагой, Билли Айлиш и Элтоном Джоном: онлайн-трансляция

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Леди Гага, Билли Айлиш, Коронавирус в мире, Виртуальный концерт
Леди Гага. Фото:instagram.com/ladygaga
Леди Гага. Фото:instagram.com/ladygaga

В субботу, 18 апреля, проходит масштабный виртуальный концерт в поддержку усилий Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на странице организации Global Citizen. 

Благотворительный онлайн-фест One World: Together At Home начался в субботу, в 21−00 по киевскому времени.

В нем примут участие Дженнифер Лопес, Билли Айлиш, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Джон Ледженд, Крис Мартин, Эдди Веддер, Кейси Масгрейвс, Кит Урбан, Аланис Мориссетт, Андреа Бочелли, Билли Джо Армстронг, Бурна Бой и Малума и другие. 


Как сообщали Українські Новини, в ночь с 7 на 8 апреля жители Земли наблюдали "розовое суперлуние", прямая трансляция. 

Ранее известный цирк Cirque Du Soleil представил свое шоу в режиме онлайн.

Шоу состоялось в пятницу, 3 апреля,  в 22:00.

Кроме того, Metallica на время карантина будет бесплатно транслировать свои концерты.

Тем временем Андреа Бочелли дал сольный концерт в пустом Миланском соборе. Благотворительный фонд, основанный Андреа Бочелли, помогает собрать деньги на покупку средств защиты для итальянского медперсонала.

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