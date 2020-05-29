Со следующей недели Англия частично послабляет карантин: что разрешено делать

В Великобритании уже со следующей недели начинают частичное послабление карантина. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, который переболел коронавирусом, передает ВВС.

В частности, уже со следующей недели разрешено собираться группами до шести человек. Кроме того, в стране также постепенно будут открывать школы — начиная с младших классов — и некоторые магазины.

"Эти изменения означают, что друзья и семьи снова могут видеться со своими любимыми, например, встретиться сразу с отцом и матерью или дедушкой и бабушкой", — заявил Джонсон.

Он уточнил, что новые правила позволяют проводить встречи в саду, даже организовать барбекю, "если вы будете делать это с соблюдением социальной дистанции, мыть руки и пользоваться здравым смыслом".

В то же время британский премьер отметил, что оставаться дома в другого человека на ночевку пока запрещается.

Что касается других стран — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, — то решение об ослаблении карантина принимают их местные правительства отдельно.

Так, в Шотландии с 29 мая позволяют встречаться людям из двух разных домохозяйств — но в чужие дома заходить запрещается. В Уэльсе такие же правила заработают с 1 июня. А в Северной Ирландии планируют уже с 8 июня позволить свадебные церемонии на улице.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Британии на коронавирус будут тестировать всех, кто работает не из дома.

Кроме того, Великобритания закрывала все заведения, кроме аптек и продмагов из-за пандемии коронавируса.