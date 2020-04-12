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  • Премьер-министра Великобритании Бриса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса
12 апреля 2020, воскресенье, 17:04 75
Европа 2020-04-12T17:10:34+03:00
Українські Новини
Премьер-министра Великобритании Бриса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бриса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса

Кира Молчанова
Карантин, Борис Джонсон, Коронавирус в Великобритании, Выздоровление от коронавируса
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после того, как он прошел курс лечения от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

При этом премьер продолжит восстановление в своей загородной резиденции и не сразу вернется к работе.

"Он хочет поблагодарить всех в больнице Сент-Томаса за блестящую помощь, которую он получил. Все его мысли связаны с теми, кто пострадал от этой болезни", — говорится в официальном заявлении кабинета премьера.

Как сообщали Українські Новини, 30 марта принц Чарльз вышел из режима самоизоляции и рассказал, что вылечился от коронавируса, которым переболел накануне.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении карантинных ограничений на территории страны, чтобы остановить распространение коронавируса.

До этого все заведения общественного питания (пабы, рестораны, кафе) прекратили свою работу в целях противодействия коронавирусу.

Великобритании, министерство финансов объявило о плане стимулировании экономики в связи с кризисом: налоги снизят, а малому бизнесу будут выдавать кредиты.

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