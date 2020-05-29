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29 мая 2020, пятница, 16:04 224
Политика мира 2020-05-29T16:15:01+03:00
Українські Новини
США открыли дело против банкиров Северной Кореи по отмыванию $2,5 млрд

США открыли дело против банкиров Северной Кореи по отмыванию $2,5 млрд

Елизавета Кесельман
США, КНДР, Северная Корея, Иск, Открытие дела
Деньги. Доллар. Фото: pexel
Деньги. Доллар. Фото: pexel

В то время, как США заявили о намерениях выслать из страны более трех тысяч китайских студентов, связанных с университетами армии КНР, департамент юстиции США также открыл дело против банкиров КНДР, обвиняемых в отмывании денег на сумму $2,5 млрд. Об этом сообщает CNN.

В частности, США выявили подозрения в отмывании денег 28 граждан Северной Кореи. Отмечается, что это первый случай исков против финансовой системы этой тоталитарной страны.

По материалам дела, в ряде стран мира действовала сеть подставных компаний государственного банка Северной Кореи. Их задачей было прикрывать финансовые операции государства, ограничены санкциями. Они помогали Банку внешней торговли, который напрямую не мог сотрудничать с иностранными финансовыми учреждениями.

Сообщается, что махинации разработали еще в 2013 году для компенсации разрушительного влияния ограничений, введенных против страны в связи с разработкой ядерного оружия.

Банкиры действовали в России, Китае, Ливии, австрии и Кувейте. Всего они создали около 250 подставных компаний. В частности США выдвинули подозрения пятерым гражданам Китая, которые были задействованы в северокорейских финансовых схемах.

Как сообщали Українські Новини, ранее Дональд Трамп запретил вводить против КНДР новые санкции. 

Кроме того, Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе. В нем нашли героизацию насилия. 

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