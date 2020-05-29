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29 травня 2020, пʼятниця, 16:04 17
Політика світу 2020-05-29T19:15:03+03:00
Українські Новини
США відкрили справу проти банкірів Північної Кореї по відмиванню $2,5 млрд

США відкрили справу проти банкірів Північної Кореї по відмиванню $2,5 млрд

Елизавета Кесельман
США, КНДР, Дональд Трамп, Позов
Гроші. Долар. Фото: pexel
Гроші. Долар. Фото: pexel

В той час, як США заявили про наміри вислати з країни більше трьох тисяч китайських студентів, пов'язаних з університетами армії КНР, департамент юстиції США також відкрив справу проти банкірів КНДР, обвинувачених у відмиванні грошей на суму $2,5 млрд. Про це повідомляє CNN.

Зокрема, США виявили підозри у відмиванні грошей 28 громадян Північної Кореї. Наголошується, що це перший випадок позовів проти фінансової системи цієї тоталітарної країни.

За матеріалами справи, в ряді країн світу діяла мережа підставних компаній державного банку Північної Кореї. Їх завданням було прикривати фінансові операції держави, обмежені санкціями. Вони допомагали Банку зовнішньої торгівлі, що безпосередньо не міг співпрацювати з іноземними фінансовими установами.

Повідомляється, що махінації розробили ще у 2013 році для компенсації руйнівного впливу обмежень, введених проти країни у зв'язку з розробкою ядерної зброї.

Банкіри діяли в Росії, Китаї, Лівії, австрії та Кувейті. Вони створили близько 250 підставних компаній. Зокрема США висунули підозри п'ятьом громадянам Китаю, які були задіяні в північнокорейських фінансових схемах.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Дональд Трамп заборонив вводити нові санкції проти КНДР.

Крім того, Twitter приховав пост Трампа про ситуацію в Міннеаполісі. У ньому знайшли героїзацію насильства.

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