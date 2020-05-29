Жителям Броваров, чьи квартиры пострадали от перестрелки, окажет помощь областная администрация

Киевская областная государственная администрация окажет помощь жителям домов в Броварах Киевской области, чьи квартиры могли пострадать в результате перестрелки, в которой участвовали около 100 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госадминистрации, передают Українськi Новини.

"Стало известно, что в результате утреннего чрезвычайного происшествия в Броварах пострадало имущество жителей города", - говорится в нем.

Согласно сообщению, на место происшествия выехал Андрей Леший, заместитель председателя госадминистрации.

Он должен установить размеры ущерба и организовать помощь, которая нужна жителям квартир, которые могли пострадать от стрельбы.

"Василий Володин, временно исполняющий обязанности председателя обладминистрации поручил срочно разобраться с ситуацией и помочь людям в случае необходимости. В первую очередь, речь идет о возможных разбитых окнах квартир. На месте будет составлен план помощи и собрана информация для установления суммы убытков", - сказал зампредседателя обладминистрации Леший.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала 21 участника конфликта в Броварах Киевской области, в том числе по 5 участников конфликта были задержаны в Винницкой и Житомирской областях.



Ранее в сети появилось видео стрельбы в Броварах.