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29 мая 2020, пятница, 16:10 36
Общество 2020-05-29T16:30:01+03:00
Українські Новини
Жителям Броваров, чьи квартиры пострадали от перестрелки, окажет помощь областная администрация

Жителям Броваров, чьи квартиры пострадали от перестрелки, окажет помощь областная администрация

Валерия Драгомирова
перестрелка, Бровары, пострадавшие
Задержание стрелков в Броварах. Фото: Нацполиция
Задержание стрелков в Броварах. Фото: Нацполиция

Киевская областная государственная администрация окажет помощь жителям домов в Броварах Киевской области, чьи квартиры могли пострадать в результате перестрелки, в которой участвовали около 100 человек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госадминистрации, передают Українськi Новини.

"Стало известно, что в результате утреннего чрезвычайного происшествия в Броварах пострадало имущество жителей города", - говорится в нем.

Согласно сообщению, на место происшествия выехал Андрей Леший, заместитель председателя госадминистрации.

Он должен установить размеры ущерба и организовать помощь, которая нужна жителям квартир, которые могли пострадать от стрельбы.

"Василий Володин, временно исполняющий обязанности председателя обладминистрации поручил срочно разобраться с ситуацией и помочь людям в случае необходимости. В первую очередь, речь идет о возможных разбитых окнах квартир. На месте будет составлен план помощи и собрана информация для установления суммы убытков", - сказал зампредседателя обладминистрации Леший.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала 21 участника конфликта в Броварах Киевской области, в том числе по 5 участников конфликта были задержаны в Винницкой и Житомирской областях.


Ранее в сети появилось видео стрельбы в Броварах.

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