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29 мая 2020, пятница, 14:54 1599
Экономика 2020-05-29T16:15:03+03:00
Українські Новини
ДТЭК Ахметова обвиняют в дестабилизации рынка электроэнергии

ДТЭК Ахметова обвиняют в дестабилизации рынка электроэнергии

Григорий Яковенко
Электроэнергия, ДТЭК, Ринат Ахметов, НКРЭКУ
ДТЭК.
ДТЭК.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обвинила энергохолдинг ДТЭК в манипуляциях на "рынке на сутки вперед" (РСВ), которые дестабилизировали рынок электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

Согласно ему, в последние дни на РСВ наблюдались действия, которые привели к обвалу цены на электроэнергии и по мнению НКРЭКУ, такое снижение цен имеет искусственный характер, так как оно не отображает фактический спрос и предложение электроэнергии в энергосистеме Украины.

"НКРЭКУ проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед", - заявила комиссия.

В НКРЭКУ отметили, что учитывая масштабную кампанию по дестабилизации рынка, на следующее заседание НКРЭКУ вынесен проект решения по определению минимальных цен на РСВ на уровне 980 гривен/МВт в дневной период и 567 гривен/МВт в ночное время.

Кроме того, в ближайшее время НКРЭКУ с Антимонопольным комитетом (АМКУ) примет меры реагирования, касательно действий участников рынка.

Как сообщали Українські Новини, ранее Герус обвинил ДТЭК в дестабилизации рынка электроэнергии.

Также Герус просит СБУ и АМКУ провести расследование относительно манипуляций на рынке электроэнергии.

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