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29 мая 2020, пятница, 13:23 352
Медицина 2020-05-29T13:23:01+03:00
Українські Новини
В Киеве коронавирусом заболели 20 сотрудников скорой помощи

В Киеве коронавирусом заболели 20 сотрудников скорой помощи

Ирина Николенко
Киев, Медики, Количество заболевших коронавирусом, Covid-19, коронавирус в Киеве
4 заболевших сотрудника скорой госпитализировали. Фото: pixabay
4 заболевших сотрудника скорой госпитализировали. Фото: pixabay

В то время, как в Киеве больше всего – 89 медиков заболели на коронавирус в Киевской городской клинической больнице №3, четыре заболевших коронавирусной инфекцией сотрудника Киевской больницы скорой помощи госпитализировали, 16 сотрудников находятся на самоизоляции. Об этом говорится в заявлении на сайте Киевской больницы скорой помощи, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день в больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся четверо работников КГКБ СМП. Еще 16 сотрудников, работающих в отделениях травматологии, политравмы и кардиологии, находятся на самоизоляции", – написано в нем.

Отмечается, что 2 из госпитализированных (врач-кардиолог и санитарка) находятся в Александровской клинической больнице в Киеве, 2 – в больницах по месту проживания, в Черниговской области.

Указывается, что у некоторых из 16 сотрудников, находящихся на самоизоляции, подтвержден коронавирус, но на сегодняшний день у них нет клинических проявлений.

Сообщается, что отделение кардиологии, где произошла вспышка коронавируса, на данный момент закрыто, в нем проведены мероприятия по санитарной дезинфекции.

"Но говорить об эпидемии COVID-19 в КГКБ СМП – это, мягко говоря, преувеличение. Просим СМИ пользоваться только проверенной информацией, которую можно получить у руководства больницы", – также написано в заявлении.

Соответствующее заявление Киевская больница скорой помощи написала в связи с информацией некоторых СМИ о якобы эпидемии в ней.

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской городской больнице скорой помощи госпитализировали четыре сотрудника, в том числе врача-кардиолога и санитарку с коронавирусной инфекцией.

В Киеве по состоянию на 29 мая увеличилось количество заболевших коронавирусом на 57 человек.

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