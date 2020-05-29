Украина получит монопольный диктат со стороны импорта из России, если не введет квоты на импортные удобрения, - ФРУ

Украина получит монопольный диктат со стороны импорта из России, если не введет квоты на импортные удобрения,

Гендиректор Федерации работодателей Украины заявляет, что в случае, если квоты на импортные удобрения не будут введены, Украина получит монопольный диктат со стороны импорта из России.

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"Очевидно, что если мы не сохраним отечественное производство удобрений и отдадим наш рынок в угоду российским или иным производителям, то в ближайший год рискуем получить монопольный диктат в отрасли со стороны импорта. Тем более что во многих странах система поддержки промышленности несоизмерима с Украиной. К примеру, в той же Турции большинство химических предприятий находятся в зонах промышленного развития с целой системой льгот и стимулов, -заявил Ильичев после совещания химиков и аграриев в Минэкономики по поводу квотирования и защиты украинского рынка удобрения.

По его словам, химическая отрасль сегодня – это отрасль с мультипликатором 3-5, с высокой добавленной стоимостью.

"За каждым химическим предприятием стоит целый ряд подрядчиков и производителей сопутствующей продукции, а также логистика, транспорт, энергетика и ЖКХ. Это около 100 тысяч рабочих мест. В условиях настоящего времени, когда количество безработных постоянно растет, мультипликатор в отрасли может дать серьезный стимул для создания рабочих мест и позволит сгладить всплески безработицы. Это возможность не только создавать, но и сохранять рабочие места", - отметил Ильичев.

Он подчеркнул, что большое количество химических предприятий в Украине имеют стратегическое значение и являются градообразующими.

"Что касается баланса интересов аграриев и химической отрасли... Как федерация мы объединяем и тех, и других. И не считаем, что в Украине существует противостояние между отечественными химиками и аграриями. Сегодня украинские производители могут обеспечить на 100% потребности аграриев в азотной группе, и до 40% в сложных удобрениях. Сегодня спорные вопросы больше лежат в плоскости интересов трейдеров импортной продукции. Торговать импортным товаром выгоднее, там большая торговая маржа", - сказал Ильичев.

По его словам, квотирование не меняет структуру рынка.

"Как справедливо заметил Тарас Качка (заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины), квоты нужны для того, чтобы сохранить диверсификацию и предсказуемость импорта. И на самом деле будут близки к фактическому импорту, который мы имеем сейчас. Это парадокс связан с тем, что расследование длилось почти год и касалось периода до середины 2019 года. С тех пор рынок удобрений изменился. В первом квартале 2020 импорт комплексных удобрений сократился на 18%, а азотных - на 59% по сравнению с первым кварталом прошлого года. То есть импорт в Украине сам постепенно идет к параметрам, которые предлагается зафиксировать", - отметил Ильичев.

Как сообщали Українськi Новини, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения до 300 дней (ориентировочно - до 22 февраля 2021).

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ровноазот", "Черкасский «Азот" и "Северодонецкий Азот".

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с 1 июля.

Тем временем, Российские удобрения попадают на украинский рынок из третьих стран.