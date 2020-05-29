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29 мая 2020, пятница, 09:30 141
Экономика 2020-05-29T11:15:02+03:00
Українські Новини
Герус прокомментировал вероятность веерных отключений электричества в ближайшее время

Герус прокомментировал вероятность веерных отключений электричества в ближайшее время

Анна Рудык
Электроэнергия, Отключение электричества, веерные отключения, Андрей Герус
Андрей Герус.Фото: facebook.com/andriy.gerus
Андрей Герус.Фото: facebook.com/andriy.gerus

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус, который обвинил ДТЭК в дестабилизации рынка электроэнергии, заявил, что вероятновть веерных отключений электроэнергии в Украине близится к нулю. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером, передают Українські Новини.

"С точки зрения физического и технического обеспечения системы электроэнергии, мы сейчас чрезвычайно далеки от любых веерных отключений и вероятность их стремится к нулю", - заявил Герус.

Герус отметил, что в Украине с избытком хватает угля и ядерного топлива на складах атомных электростанций, на 1,5-2 года работы, что позволит избежать веерных отключений.

Как сообщали Українські Новини, Герус обвинил энергохолдинг ДТЭК в манипуляциях на "рынке на сутки вперед" (РСВ), которые дестабилизировали рынок электроэнергии.

Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в период с 5 по 15 мая сократились на 7,74%, или на 213,7 тыс. тонн, до 2 544,7 тыс. тонн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ больше на 24,9%.

Также Герус заявил, что мощности ТЭС превысили мощности АЭС из-за балансовых ограничений.

Ранее в Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова.

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