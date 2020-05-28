Астролог назвал три знака, которым стоит обратить внимание на свое здоровье сегодня

В то время, как в среду звезды сулили Ракам, Стрельцам и Водолеям изменения в личной жизни, в этот день они советуют некоторым знакам зодиака обратить внимание на свое здорое. Подробнее о том, с какими проблемами в четверг, 28 мая, могут столкнуться Тельцы, Девы и Кзероги, расскажут Українські Новини.

Телец

Звезды уверяют, что никаких серьезных проблем у большинства Тельцов не будет. Но у некоторые представителей этого знака возможен упадок сил и проблемы с пищеварением. Потому лучше в этот день не планировать много дел, побольше отдыхать и правильно питаться.

Дева

В четверг звезды советуют Девам уделить особое внимание укреплению иммунитета. Без подобной заботы о состоянии своего здоровья, у представителей этого знака есть риск подхватить простудное заболевание.

Козерог

В этот день у Козерогов возможны проблемы с желудком. Он будет очень остро реагировать на вредные продукты. Звезды советуют исключить из рациона жирную, мучную и жареную пищу и добавить больше свежих овощей, фруктов и зелени.

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