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  • Астролог назвал три знака, которым стоит обратить внимание на свое здоровье сегодня
28 мая 2020, четверг, 05:24 386
Lifestyle 2020-05-28T05:24:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака, которым стоит обратить внимание на свое здоровье сегодня

Астролог назвал три знака, которым стоит обратить внимание на свое здоровье сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на четверг
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В то время, как в среду звезды сулили Ракам, Стрельцам и Водолеям изменения в личной жизни, в этот день они советуют некоторым знакам зодиака обратить внимание на свое здорое. Подробнее о том, с какими проблемами в четверг, 28 мая, могут столкнуться Тельцы, Девы и Кзероги, расскажут Українські Новини.

Телец

Звезды уверяют, что никаких серьезных проблем у большинства Тельцов не будет. Но у некоторые представителей этого знака возможен упадок сил и проблемы с пищеварением. Потому лучше в этот день не планировать много дел, побольше отдыхать и правильно питаться.

Дева

В четверг звезды советуют Девам уделить особое внимание укреплению иммунитета. Без подобной заботы о состоянии своего здоровья, у представителей этого знака есть риск подхватить простудное заболевание.

Козерог

В этот день у Козерогов возможны проблемы с желудком. Он будет очень остро реагировать на вредные продукты. Звезды советуют исключить из рациона жирную, мучную и жареную пищу и добавить больше свежих овощей, фруктов и зелени.

Как сообщали Українські Новини, лето в 2020 году будет знойным и сухим.

Также в мае 2020 года пройдет несколько магнитных бурь.

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