В Киеве "ожили" драконы: на ВДНХ открылась уникальная выставка

Здесь гости могут не только собственными глазами увидеть, как выглядели знаменитые мифические чудовища, но и оценить их гигантские размеры — масштаб фигур колеблется от двух до четырех метров, а некоторые особи настолько большие, что задевают головами многолетние деревья на территории ВДНХ.

Как пишет "Информатор", более двадцати уникальных анимированных драконов из сказочных историй, древних мифов Востока и Запада, фантастических книг, фильмов и видеоигр разместили в специальной зоне под открытым небом, неподалеку от центрального корпуса ВДНХ.

Выставка интерактивная — все драконы не только рычат, но и движутся. При этом у каждого свой голос, собственная манера поведения и даже характер.

Экспозицию уже увидели тысячи зрителей в нескольких странах, а вот для Киева подобные выставки — все еще совершенно новый уровень досуга. Что немаловажно — парк открылся с соблюдением всех карантинных норм, включая социальную дистанцию. А благодаря тому, что количество людей, которые могут одновременно находится на его территории, сейчас ограничено карантинными нормами, у гостей выставки создается впечатление, что они действительно попали в сказку.

Групповые экскурсии не проводят из соображений безопасности во время карантина. Но рядом со всеми фигурами размещены информационные панели, в деталях рассказывающие посетителям о том, как мифы и легенды о этих существах возникали в разных культурах по всему миру и почему драконы так популярны. Вы можете сами рассказать своим деткам и прекратиться в гида в удивительный и волшебный мир драконов.

Выставка открылась на ВДНХ, Академика Глушкова, 1. Между 1 и 3 павильонами. Ежедневно она работает с 10:00 до 20:00 до конца июля. Цены на билеты от 140 гривен.

Ранее в Киеве выставка тюльпанов-2020 проходила в онлайн-режиме из-за каратина в Украине.