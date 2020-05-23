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23 мая 2020, суббота, 23:25 248
Политика 2020-05-23T23:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве "ожили" драконы: на ВДНХ открылась уникальная выставка

В Киеве "ожили" драконы: на ВДНХ открылась уникальная выставка

Надежда Комендантова
Выставка, выставка цветов, ВДНХ, выставка драконов

В то время, как Киев переходит ко 2-му этапу ослабления карантина и с субботы запускает наземный общественный транспорт, а с 25 мая запустит метро, также в столице открываются разные локации на свежем воздухе. И одной из первых стала выставка "Живых драконов" на ВДНХ.

Как пишет "Информатор", более двадцати уникальных анимированных драконов из сказочных историй, древних мифов Востока и Запада, фантастических книг, фильмов и видеоигр разместили в специальной зоне под открытым небом, неподалеку от центрального корпуса ВДНХ. 

Здесь гости могут не только собственными глазами увидеть, как выглядели знаменитые мифические чудовища, но и оценить их гигантские размеры — масштаб фигур колеблется от двух до четырех метров, а некоторые особи настолько большие, что задевают головами многолетние деревья на территории ВДНХ.

Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор
Выставка драконов на ВДНХ. Фото: Информатор

Выставка интерактивная — все драконы не только  рычат, но и движутся.  При этом у каждого свой голос, собственная манера поведения и даже характер.

Экспозицию уже увидели тысячи зрителей в нескольких странах, а вот для Киева подобные выставки — все еще совершенно новый уровень досуга. Что немаловажно — парк открылся с соблюдением всех карантинных норм, включая социальную дистанцию. А благодаря тому, что количество людей, которые могут одновременно находится на его территории, сейчас ограничено карантинными нормами, у  гостей выставки создается впечатление, что они действительно попали в сказку.

Групповые экскурсии не проводят из соображений безопасности во время карантина. Но рядом со всеми фигурами размещены информационные панели, в деталях рассказывающие посетителям о том, как мифы и легенды о этих существах возникали в разных культурах по всему миру и почему драконы так популярны. Вы можете сами рассказать своим деткам и прекратиться в гида в удивительный и волшебный мир драконов.

Выставка открылась на ВДНХ, Академика Глушкова, 1. Между 1 и 3 павильонами. Ежедневно она работает с 10:00 до 20:00 до конца июля. Цены на билеты от 140 гривен.

Ранее в Киеве выставка тюльпанов-2020 проходила в онлайн-режиме из-за каратина в Украине. 

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