В Киеве через интернет продавали наркотики под видом таблеток для похудения

Силовики в Киеве разоблачили мужчину на продаже психотропов через интернет под видом таблеток для похудения. Его клиенты получали товар по почте. Злоумышленника задержали при попытке закупки “товара”.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В ходе обыска правоохранители изъяли около 3500 психотропных таблеток, которые якобы предназначались для похудения.

“38-летнего мужчину задержали во время очередного этапа оперативной закупки. В квартире фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли около 3500 таблеток с содержанием психотропа. Кроме того, работники полиции изъяли компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карты и заметки о количестве сбыта наркотиков. Все изъятое направлено на экспертные исследования”, — сообщили в полиции.

Клиенты задержанного перечисляли деньги его банковский счет, а товар получали на почте. Фигуранту дела сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — ночной домашний арест.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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