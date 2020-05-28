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28 мая 2020, четверг, 20:48 11
Силовые структуры 2020-05-28T20:48:47+03:00
Українські Новини
В Киеве через интернет продавали наркотики под видом таблеток для похудения

В Киеве через интернет продавали наркотики под видом таблеток для похудения

Надежда Комендантова
Наркотики, торговля наркотиками, Нацполиция, Психотропы
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Силовики в Киеве разоблачили мужчину на продаже психотропов через интернет под видом таблеток для похудения. Его клиенты получали товар по почте. Злоумышленника задержали при попытке закупки “товара”.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В ходе обыска правоохранители изъяли около 3500 психотропных таблеток, которые якобы предназначались для похудения. 

38-летнего мужчину задержали во время очередного этапа оперативной закупки. В квартире фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли около 3500 таблеток с содержанием психотропа. Кроме того, работники полиции изъяли компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карты и заметки о количестве сбыта наркотиков. Все изъятое направлено на экспертные исследования”, — сообщили в полиции.

Клиенты задержанного перечисляли деньги его банковский счет, а товар получали на почте. Фигуранту дела сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — ночной домашний арест.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, Полиция Киева в марте изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен.

Позднее Прокуратура Киева изъяла 50 кг метадона на сумму 2 млн долларов, одним из организаторов оказался бывший работник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел.

В Киеве стражи порядка задержали жителя Днипра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь ему может грозить до 8 лет заключения.

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