Forbes объявил список самых дорогих спортсменов десятилетия, который возглавил боксер

Журнал Forbes обнарождовал список самых высокооплачивамых спорстменов за последние десять лет. Самым дорогим спорсменом десятилетия стал американский боксер Флойд Мэйвезер. Об этом говорится на сайте издания.

Американский боксер Флойд Мэйвезер признан самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия по версии Forbes.

По данным издания, за прошедшие десять лет боксер заработал $915 млн. Вторым в списке стал футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, заработавший $800 млн, третий — его главный соперник в футболе, нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Аргентинец в уходящей декаде заработал $750 млн.

Кроме того, в первую десятку попали баскетболист Леброн Джеймс ($680 млн), теннисист Роджер Федерер ($640 млн), гольфист Тайгер Вудс ($615 млн), гольфист Фил Микельсон ($480 млн), боксер Менни Пакьяо ($435 млн), баскетболист Кевин Дюрант ($425 млн) и чемпион мира в гонках Формулы-1 Льюис Хэмильтон ($400 млн).

Как сообщали Українські Новини, ранее Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе, (BWAA) номинировала на звание лучшего боксера десятилетия украинского спортсмена Владимира Кличко.

Также уроженец Одессы и американский бизнесмен Влад Шмунис стал новым миллиардером по версии журнала Forbes.