В Финляндии ученые научили собак распознавать запах коронавируса

После того, как в Нидерландах впервые в мире зафиксировали передачу коронавируса от животного к человеку, в Финляндии ученые научили собак по запаху различать больных коронавирусом. Об этом ученые Хельсинского университета опубликовали в отчете на своем сайте.

"У нас есть большой опыт в обучении собак, которые обнаруживают запахи, связанные с болезнями. Тем не менее было фантастически наблюдать, как быстро собаки улавливают новый запах", — заявила руководитель исследовательской группы Анна Хильм-Бьеркман.

Для того, чтобы собаки научились распознавать запах коронавируса, экспертом понадобилось провести с ними несколько специальных тренировок. За это время собаки научились по запаху мочи отличать больных коронавирусом и здоровых людей.

На данный период ученые будут работать над этим более глобально и выяснять, что именно собаки распознают в образцах пациентов и как долго запах сохраняется после выздоровления.

В случае позитивного прогресса, в будущем таких собак можно будет использовать для выявления инфицированных в домах престарелых, аэропортах, на таможнях и так далее.

Как сообщали Українські Новини,эксперты заявили, что даже с появлением вакцины от коронавируса, инфекция может никогда не исчезнуть.