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28 мая 2020, четверг, 19:31 30
Мир 2020-05-28T19:45:01+03:00
Українські Новини
В Финляндии ученые научили собак распознавать запах коронавируса

В Финляндии ученые научили собак распознавать запах коронавируса

Елизавета Кесельман
Животные, Исследования, Собаки, Эксперимент, Финляндия, Коронавирус
Собака. Фото: pixabay.com
Собака. Фото: pixabay.com

После того, как в Нидерландах впервые в мире зафиксировали передачу коронавируса от животного к человеку, в Финляндии ученые научили собак по запаху различать больных коронавирусом. Об этом ученые Хельсинского университета опубликовали в отчете на своем сайте. 

"У нас есть большой опыт в обучении собак, которые обнаруживают запахи, связанные с болезнями. Тем не менее было фантастически наблюдать, как быстро собаки улавливают новый запах", — заявила руководитель исследовательской группы Анна Хильм-Бьеркман.

Для того, чтобы собаки научились распознавать запах коронавируса, экспертом понадобилось провести с ними несколько специальных тренировок. За это время собаки научились по запаху мочи отличать больных коронавирусом и здоровых людей.

На данный период ученые будут работать над этим более глобально и выяснять, что именно собаки распознают в образцах пациентов и как долго запах сохраняется после выздоровления.

В случае позитивного прогресса, в будущем таких собак можно будет использовать для выявления инфицированных в домах престарелых, аэропортах, на таможнях и так далее.

Как сообщали Українські Новини,эксперты заявили, что даже с появлением вакцины от коронавируса, инфекция может никогда не исчезнуть. 

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