Кандидат в замминистра Завгородний задекларировал 3 квартиры и 3 млн гривен зарплаты

Если один из кандидатов в заместители министра энергетики и защиты окружающей среды Иван Рыбак задекларировал 493,29 тыс. гривен зарплаты за 2019 год, то другой кандидат на этот пост — Максим Завгородний — задекларировал 3 квартиры в своей собственности и собственности членов семьи и 3,02 млн гривен зарплаты за тот же период.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно им, источником дохода Завгороднего является зарплата, полученная по основному месту работы - в корпорации "Индустриальный союз Донбасса".

Также Завгородний задекларировал 750 тыс. гривен, 780 тыс. долларов и 660 тыс. евро наличных средств.

Кроме того, он владеет квартирой площадью 138 кв. м за 2,6 млн гривен, нежилым помещением площадью 6,5 кв. м за 130 тыс. гривен и парковочным местом площадью 11,8 кв. м за 390 тыс. гривен.

Помимо этого, Завгородний задекларировал принадлежащие его жене квартиру в Великобритании площадью 102 кв. м, квартиру в Италии площадью 212 кв. м, гараж в Италии площадью 13 кв. м и коттедж в Крыму площадью 237,6 кв. м.

Также в декларацию была внесена общая собственность Завгороднего и его жены: жилой дом в Италии площадью 460 кв. м, каркасный домик в Украине площадью 42,3 кв. м.

Кроме того, он задекларировал наличные средства своей жены, сына и дочери - по 250 тыс. долларов у каждого.

Также его жена владеет 2 автомобилями: Mercedes-Benz CLS 250 D 4Matic 2017 года выпуска за 1,5 млн гривен и Porsche Macan S Diesel 2015 года выпуска за 1,85 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года.