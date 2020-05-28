Кандидат в замминистра Рыбак задекларировал 493,3 тыс. гривен зарплаты за 2019 год

Кандидат на должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Иван Рыбак задекларировал 493,29 тыс. гривен зарплаты за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно им, источником дохода Рыбака является зарплата, полученная по основному месту работы - в Управлении делами Аппарата Верховной Рады.

Кроме того, он задекларировал 87,2 тыс. гривен на счету в Приватбанке, а также 1,23 млн гривен, 4 тыс. долларов и 20 тыс. евро наличными.

При этом он задекларировал 460 тыс. гривен и 13,6 тыс. евро, принадлежащие его жене Татьяне Рыбак.

Рыбак является владельцем 50% (400 тыс. гривен в денежном выражении) фермерского хозяйства "Эко-ферма".

Также он задекларировал 304,3 тыс. гривен средств на осуществление депутатских полномочий и 59,3 тыс. гривен компенсации средств на осуществление депутатских полномочий (Рыбак был депутатом Рады 8-го созыва).

При этом Рыбак внес в декларацию автомобиль Toyota LC200 2011 года выпуска и автомобиль Toyota Rav4 2013 года выпуска.

Кроме того, он владеет домом площадью 100,3 кв. м и квартирой площадью 80,6 кв. м.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года.