Вакарчук задекларировал три квартиры в Киеве, рояль и 3,7 млн гривен доходов

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук, против которого открыли уголовное дело, задекларировал 3 квартиры в Киеве, 3,7 млн гривен доходов, 3 млн гривен на банковском счету и 1,8 млн гривен, 230 тыс. долларов и 137 тыс. евро наличных средств за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Так, 169,5 тыс. гривен составила зарплата депутата на основном месте работы, 670 тыс. гривен - проценты от "Райффайзен банка Аваль", 44,5 тыс. гривен - доход от отчуждения имущества, 150 тыс. гривен - гонорары от компании "Суперсимметрия", 2,5 млн гривен - дивиденды от "Суперсимметрии", 150 тыс. гривен - гонорары от компании "Сьюзи продакшн Украина", 6 тыс. гривен - роялти от партии "Голос", 49 тыс. гривен - компенсация ремонта автомобиля от страховой компании "Провидна".

Гражданская супруга Вакарчука Ляля Фонарева за 2019 задекларировала 916 тыс. гривен дохода, основную часть которого составил прирост средств на счете в связи с управлением денежными активами в Union Bancaire Privee - 475 тыс. гривен и доход от предпринимательской деятельности - 250 тыс. гривен.

На банковских счетах у депутата имеется 3 млн гривен в "Райффайзен банке Аваль" и 12 тыс. долларов в Bank of America.

Также Вакарчук задекларировал 470 тыс. евро (13,9 млн гривен) как право требования выплаты гонорара артиста за 2016-2017 годы по договору от Amber Production AG, а также 1,2 млн долларов как стоимость активов в управлении в Banque Pictet & Cie SA, владельцем которых является третье лицо.

Также депутат имеет 1,8 млн гривен, 230 тыс. долларов и 137 тыс. евро наличных.

У супруги наличными имеется 43,7 тыс. долларов, 352 тыс. гривен и на счету в банке 309 тыс. долларов и около 3 тыс. швейцарских франков.

При этом за 2019 год депутат задекларировал 6,7 млн гривен расходов.

Вакарчук имеет 3 квартиры в Киеве площадью 68,80 кв. м, 475,80 кв. м, 186,30 кв. м, паркоместо площадью 16,3 кв. м, а также арендует нежилые помещения площадью 120 кв. м и 18,1 кв. м.

Из ценного движимого имущества в декларации отображен рояль Bechstein и 4 элемента ювелирных изделий марки Tiffany.

Депутат имеет в собственности 2 автомобиля - Range Rover 2015 года выпуска за 3,2 млн гривен, BMW G32 640i xDrive 2018 года выпуска за 2 млн гривен, а также владеет право пользования на авто марки BMW 528I.

Вакарчук является конечным бенефициарным владельцем компаний "Суперсимметрия", "Африка", Amber Production AG, Agate Stiftung, а также именного благотворительного фонда "Люди будущего".

У депутата имеется 13 задекларированных торговых марок, 8 доменов, авторское право на серию произведений изобразительного искусства.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук получил гонорары за концерты от швейцарской компании, которой руководит россиянка.



Кроме того, Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова.