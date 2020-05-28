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28 мая 2020, четверг, 18:37 35
Силовые структуры 2020-05-28T20:30:03+03:00
Українські Новини
В погранслужбе уже 44 человека заболели коронавирусом

В погранслужбе уже 44 человека заболели коронавирусом

Кира Молчанова
Пограничники, Пограничник, ГПСУ, Коронавирус у пограничника
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Пока в Украине снова начало расти количество заболевших коронавирусом, 44 пограничника заболели COVID-19, 16 - выздоровели.

Об этом журналистам сообщил заместитель главы Государственной пограничной службы Сергей Сердюк, передают Українськi Новини.

По его словам, у заболевших лабораторно был подтвержден коронавирус.

Также он сообщил, что еще более 100 пограничников находятся на контроле у врачей, поскольку контактировали с заболевшими.

Как сообщали Українськi Новини, 15 апреля впервые был подтвержден коронавирус у пограничника в Закарпатской области.

Количество случаев коронавируса в Государственной пограничной службе 13 мая увеличилось на 1 случай до 28.

Несмотря на риск заболеть, пограничники продолжают нести службу. Гражданин Украины пытался в обход государственной границы попасть на территорию Украины, возвращаясь из Венгрии. Пограничникам пришлось применить оружие.

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