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14 мая 2020, четверг, 13:13 362
Общество 2020-05-14T15:00:03+03:00
Українські Новини
Еще у одного пограничника нашли COVID-19

Еще у одного пограничника нашли COVID-19

Ольга Фандорина
Пограничники, Госпогранслужба, Коронавирус, Коронавирус у силовиков

Количество случаев коронавируса в Государственной пограничной службе 13 мая увеличилось на 1 случай до 28.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 14 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 28 положительных ПЦР-тестов", - сказано в нем.

Отмечается, что 13 мая по результатам проведенного тестирования подтверждено заболевание у еще одного военнослужащего в Одесском регионе, который сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении ведомства.

Также указано, что 13 мая в одном из пограничных подразделений Одесского региона, в связи с распространением коронавирусной инфекции, медицинские работники провели забор материалов и массово протестовали военнослужащих с помощью ПЦР-диагностики.

Результаты тестов ожидаются.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, у которых лабораторное подтверждено заболевание коронавирусом, 5 человек выздоровели, еще 23 лечатся.

Под контролем медиков продолжают пребывать около 200 пограничников, которые контактировали с больными.

Они находятся на самоизоляции, также некоторые изолированы в подразделениях и обсерваторах.

Как сообщали Українськi Новини, в ВСУ после спада увеличилось количество больных коронавирусом.

12 мая в ВСУ зафиксировали 5 новых случаев Covid-19

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