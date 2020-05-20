подписаться на рассылку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 мая 2020, среда, 20:25 98
Происшествия 2020-05-20T20:25:34+03:00
Українські Новини
Бежал - стреляли: Госпогранслужба со стрельбой поймала нарушителя границы

Бежал - стреляли: Госпогранслужба со стрельбой поймала нарушителя границы

Ольга Фандорина
Граница, Пограничники, Госпогранслужба, Нарушение границы
Нарушитель границы. Фото: facebook.com/DPSUkraine
Нарушитель границы. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Гражданин Украины пытался в обход государственной границы попасть на территорию Украины, возвращаясь из Венгрии. Пограничникам пришлось применить оружие. Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным пограничной службы, 40-летний гражданин Украины, житель Береговского района, после пребывания в Венгрии решил вернуться домой в обход действующих пунктов пропуска. Свой поступок нарушитель объяснил тем, что хотел проверить бдительность пограничников.

Отмечается, что во время задержания нарушитель отказался выполнить требования пограничного наряда и попытался скрыться. Для задержания пограничникам пришлось применить оружие, а именно - сделать предупредительные выстрелы.

На мужчину были составлены протоколы, материалы производства направлены в суд.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Закарпатье контрабандисты сбили на автомобиле пограничника: военный в коме.

В аэропорту Запорожья случилась драка, в которой пострадал пограничник.

Больше новостей о: Граница Пограничники Госпогранслужба Нарушение границы

Кабмин ввел адаптивный карантин по 22 июня
Половина областей Украины могут смягчить карантин, - МОЗ
Новости
С сегодняшнего дня Турция открыла границы для 31 страны мира: попасть можно только с целью лечения 20:29
Кабмин предусмотрел дотацию 200 гривен на пчелосемью для "многосемейных" пчеловодов 20:26
Нарушитель границы. Фото: facebook.com/DPSUkraine
Бежал - стреляли: Госпогранслужба со стрельбой поймала нарушителя границы 20:25
Летом в Киеве собираются открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха 20:13
В США ущерб от коронавируса по всему миру оценили в 9 трлн долларов 19:57
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Работники психбольницы в дождь вышли на акцию протеста из-за нехватки финансирования 13:13
больше новостей
Зеленский про второй срок, языковые квоты, люстрацию, Авакова и приговор Порошенко. Все новости пресс-конференции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok