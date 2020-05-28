Под стенами "Укрзализныци" митингуют, чтобы спасти искусственную монополию приближенных компаний, - СМИ

Под зданиями Кабмина и центрального офиса компании профессиональные митингующие требуют "разобраться с коррупцией". Цель акций и дискредитирующей информационной кампании против УЗ призвана решить главную задачу – заморозить конкурентные закупочные аукционы железнодорожников и сохранить искусственную монополию приближенных компаний, годами осваивающих бюджеты УЗ, пишет "112 Украина".

Тендеры на закупку смазочных материалов в прошлые годы с завидным постоянством выигрывали два производителя: столичный завод KSM, интересы которого представляют компании из орбиты группы "Трейд Коммодити", и бердянский завод "Агринол" (СМИ связывают с экс-"регионалом" Александром Пономаревым), его продукцию в основном реализовывал "родной" трейдер "Мироил", пишет издание.



Напомним, что "Трейд Коммодити" подозревалась в коррупционной схеме растраты государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны на сумму более 149 миллионов грн. Кроме этого, за прошлый год аффилированные с "Трейд Коммодити" компании подписали контракты с Минобороны на поставку 80 тысяч 895 тонн светлых нефтепродуктов на сумму 2,29 млрд грн.

Как результат, масла у неизменных победителей закупались, как минимум, на треть дороже рыночных цен. А в отдельных случаях переплаты доходили до 60% от реальных прайсов. На эту тему было проведено немало журналистских и экспертных расследований.

В настоящее время в тендерах по закупке смазочных материалов госкомпанией появились новые участники, что свидетельствует об определенном прогрессе в закупочной политике УЗ. В частности, на два последних тендера железнодорожников по 130 млн гривен пришло около двух десятков участников: на первый - 9, на второй – 12.

Это стало спусковым крючком для начала кампании по дискредитации УЗ и новых участников, пишет 112.ua. Для этого интерес к теме известными методами подогревается в СМИ, привлекаются к сотрудничеству штатные антикоррупционеры и профессиональные митингующие.

Пару дней назад митинги прошли под стенами здания Кабмина и главного офиса железнодорожников. Сами митингующие имеют весьма расплывчатое представление о сути происходящего. Например, правозащитник общественной организации "Стоп коррупции" Владимир Циганов не смог объяснить журналистам, обратившимся к нему за комментарием, почему защищаемые ими компании были не допущены к тендеру УЗ. "Здесь есть коррупционная составляющая, поскольку в схеме задействовано большое количество людей", - ответил Циганов на вопрос журналиста. Также представитель "Стоп коррупции" не смог четко назвать, когда именно проводились спорные тендеры и не были ли они отменены вообще. Зато был абсолютно уверен в том, что происходящее точно имеет коррупционную составляющую.

Речь идет о последнем профильном тендере УЗ. Напомним, что УЗ рассмотрела предложения участников и отклонила некоторые из них из-за нарушения условий тендерной документации. Так, в частности, ООО "Мироил" (предлагало продукцию производства ООО НПП "Агринол"), ООО "Август Пром", ООО "Торум", ООО "КСМ-Трейд" (все трое предлагали продукцию производства ООО "КСМ-Протек"), не предоставили полные копии нормативно-технической документации, по которой изготавливается продукция. Эти же участники обжаловали в АМКУ решения тендерного комитета и пытались доказать, что предложения конкурентов имели многочисленные нарушения.

АМКУ, рассмотрев материалы дела, признал действия тендерного комитета "Укрзализныци" при закупке масел и смазочных материалов полностью правомерными.

Это и дало старт информационной кампании по дискредитации "Укрзализныци" и новых участников тендеров.

"Эта манипуляция рассчитана на тех, кто не понимает, как проходят тендеры в системе Prozorro. Ведь в этих тендерах цена участников не может быть известной никому до начала аукциона, и на сегодня он не проводился. А именно проведению этого аукциона и мешают многочисленные жалобы.

"Укрзализныця" выступает за прозрачный и честный отбор поставщиков любой продукции и призывает не прибегать к манипуляциям. Особенно в ситуации, когда "Укрзализныце" необходимо сформировать запас смазочных материалов для восстановления пассажирского движения и бесперебойных грузоперевозок", – говорится в официальном комментарии компании.

Напомним, что ОО "Стоп коррупции", которая на сегодня находится на передовой кампании против УЗ, была исключена из Глобальной сети журналистов расследователей GIJN еще в сентябре 2018-го года. Как пояснил тогда Дэйв Каплан, исполнительный директор GIJN, "группа слишком вовлечена в политическую активность, а также были тревожные утверждения об отсутствии журналистского профессионализма и о конфликтах интересов".