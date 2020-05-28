Під стінами "Укрзалізниці" мітингують, щоб врятувати штучну монополію наближених компаній, - ЗМІ

Під будівлями Кабміну і центрального офісу компанії професійні учасники мітингу вимагають "розібратися з корупцією". Мета акцій і дискредитуючої інформаційної кампанії проти УЗ покликана вирішити головне завдання - заморозити конкурентні закупівельні аукціони залізничників і зберегти штучну монополію наближених компаній, які роками освоюють бюджети УЗ, пише "112 Україна".

Тендери на закупівлю мастильних матеріалів в минулі роки із завидною постійністю вигравали два виробника: столичний завод KSM, інтереси якого представляють компанії з орбіти групи "Трейд Коммодіті", і бердянський завод "Агрінол" (ЗМІ пов'язують з екс- "регіоналом" Олександром Пономарьовим), його продукцію в основному реалізовував "рідний" трейдер "Міро", пише видання.



Нагадаємо, що "Трейд Коммодіті" підозрювалася в корупційній схемі розтрати державних коштів при закупівлі палива для Міністерства оборони на суму понад 149 мільйонів грн. Крім цього, за минулий рік афілійовані з "Трейд Коммодіті" компанії підписали контракти з Міноборони на поставку 80 тисяч 895 тонн світлих нафтопродуктів на суму 2,29 млрд грн.

Як результат, масла у незмінних переможців закуповувалися, як мінімум, на третину дорожче ринкових цін. А в окремих випадках переплати доходили до 60% від реальних прайсів. На цю тему було проведено чимало журналістських та експертних розслідувань.

Наразі в тендерах із закупівлі мастильних матеріалів держкомпанією з'явилися нові учасники, що свідчить про певний прогрес у закупівельній політиці УЗ. Зокрема, на два останніх тендера залізничників по 130 млн гривень прийшло близько двох десятків учасників: на перший - 9, на другий - 12.

Це стало спусковим гачком для початку кампанії з дискредитації УЗ і нових учасників, пише 112.ua. Для цього інтерес до теми відомими методами підігрівається в ЗМІ, залучаються до співпраці штатні антикорупціонери і професійні учасники мітингу.

Кілька днів тому мітинги пройшли під стінами будівлі Кабміну і головного офісу залізничників. Самі учасники мітингу мають досить розпливчасте уявлення про суть того, що відбувається. Наприклад, правозахисник громадської організації "Стоп корупції" Володимир Циганов не зміг пояснити журналістам, які звернулися до нього за коментарем, чому компанії, які він захищає, були не допущені до тендеру УЗ.



"Тут є корупційна складова, оскільки в схемі задіяна велика кількість людей", - відповів Циганов на питання журналіста. Також представник "Стоп корупції" не зміг чітко назвати, коли саме проводилися спірні тендери і чи не були вони скасовані взагалі. Зате був абсолютно впевнений в тому, що те, що відбувається точно має корупційну складову.

Йдеться про останній профільний тендер УЗ. Нагадаємо, що УЗ розглянула пропозиції учасників і відхилила деякі з них через порушення умов тендерної документації. Так, зокрема, ТОВ "Міро" (пропонувало продукцію виробництва ТОВ НВП "Агрінол"), ТОВ "Август Пром", ТОВ "Торум", ТОВ "КСМ-Трейд" (всі троє пропонували продукцію виробництва ТОВ "КСМ-Протек"), не надали повні копії нормативно-технічної документації, з якої виготовляється продукція. Ці ж учасники оскаржили в АМКУ рішення тендерного комітету та намагалися довести, що пропозиції конкурентів мали численні порушення.

АМКУ, розглянувши матеріали справи, визнав дії тендерного комітету "Укрзалізниці" при закупівлі мастил і мастильних матеріалів повністю правомірними.

Це і дало старт інформаційній кампанії з дискредитації "Укрзалізниці" і нових учасників тендерів.

"Ця маніпуляція розрахована на тих, хто не розуміє, як проходять тендери в системі Prozorro. Адже в цих тендерах ціна учасників не може бути відомою нікому до початку аукціону, і на сьогодні він не проводився. А саме проведенню цього аукціону і заважають численні скарги.

"Укрзалізниця" виступає за прозорий і чесний відбір постачальників будь-якої продукції і закликає не вдаватися до маніпуляцій. Особливо в ситуації, коли "Укрзалізниці" необхідно сформувати запас мастильних матеріалів для відновлення пасажирського руху і безперебійних вантажоперевезень", - йдеться в офіційному коментарі компанії.

Нагадаємо, що ГО "Стоп корупції", яка на сьогодні знаходиться на передовій кампанії проти УЗ, була виключена з Глобальної мережі журналістів розслідувачів GIJN ще у вересні 2018 го року. Як пояснив тоді Дейв Каплан, виконавчий директор GIJN, "група занадто залучена в політичну активність, а також були тривожні твердження про відсутність журналістського професіоналізму і про конфлікти інтересів".