подписаться на рассылку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 мая 2020, четверг, 13:02 1189
Общество 2020-05-28T13:15:01+03:00
Українські Новини
В Украине не было зимы: в Укргидрометцентре назвали причину

В Украине не было зимы: в Укргидрометцентре назвали причину

Ольга Фандорина
Глобальное потепление, Потепление, Зима, Весна, Климат в Украине

В Украине зимой 2019-2020 года не было метеорологической зимы и снега из-за глобального потепления. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"В этом году в Украине зимы не было вообще. Потому что зима - это устойчивый переход средней суточной температуры через 0 градусов в сторону понижения. Устойчивого перехода не было, то есть зимы в Украине не было. Конечно, это результат глобального потепления", - сказал Кульбида.

По его словам, зимой средняя температура повысилась на 1,5-2 градуса за последние 30 лет и это очень большая аномалия.

"Это приводит к тому, что снег, если и выпадает, то он не задерживается и тает", - объяснил директор Укргидрометцентра.

Из-за потепления южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому.

"То есть заметно повышение температуры и уменьшение эффективности осадков за счет их испарения. Это приводит к тому, что засушливость климата в южных степных районах Украины растет", - пояснил он.

Тем временем метеорологи констатируют, что метеорологическая зима в этом году в Киеве так и не наступила. Впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже с 10 февраля синоптики заговорили о метеорологической весне.

Больше новостей о: Глобальное потепление Потепление Зима Весна Климат в Украине

Впервые за 140 лет наблюдений метеорологическая зи...
В мае ударят заморозки: синоптик дал неожиданно хо...
Антарктида начала зеленеть: из-за глобального поте...
Киев догнал по климату Херсон и Николаев: погода с...
"Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда с 1 июня
Количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось за сутки
Новости
Последний звонок в Киеве отпразднуют 29 мая в онлайн формате 13:10
В Украине не было зимы: в Укргидрометцентре назвали причину 13:02
НБУ укрепил гривну. Курс нацвалюты на пятницу и выходные 13:01
Разумков считает, что закон о языке нужно менять, но единой концепции по нему у "слуг народа" нет 13:00
Бужанский призвал пересмотреть языковой закон 12:59
больше новостей
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки 10:35 Карта
Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая 10:32
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко 18:07 Документ
Русская красавица, русский солдат и русская тройка – основатель "армовира" Порошенко оказался страстным поклонником исконного искусства страны-агрессора 06:35
Внедорожник. Фото: Киев Оперативный
На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару 08:35
больше новостей
Как будут работать спортзалы и бассейны: Минздрав утвердил правила на время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok