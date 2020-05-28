В Украине не было зимы: в Укргидрометцентре назвали причину

В Украине зимой 2019-2020 года не было метеорологической зимы и снега из-за глобального потепления. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"В этом году в Украине зимы не было вообще. Потому что зима - это устойчивый переход средней суточной температуры через 0 градусов в сторону понижения. Устойчивого перехода не было, то есть зимы в Украине не было. Конечно, это результат глобального потепления", - сказал Кульбида.

По его словам, зимой средняя температура повысилась на 1,5-2 градуса за последние 30 лет и это очень большая аномалия.

"Это приводит к тому, что снег, если и выпадает, то он не задерживается и тает", - объяснил директор Укргидрометцентра.

Из-за потепления южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому.

"То есть заметно повышение температуры и уменьшение эффективности осадков за счет их испарения. Это приводит к тому, что засушливость климата в южных степных районах Украины растет", - пояснил он.

Тем временем метеорологи констатируют, что метеорологическая зима в этом году в Киеве так и не наступила. Впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже с 10 февраля синоптики заговорили о метеорологической весне.