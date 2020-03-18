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18 марта 2020, среда, 10:38 1193
Общество 2020-03-18T10:39:06+02:00
Українські Новини
Закон об образовании с 3 моделями изучения украинского языка для нацменьшинств вступил в силу

Закон об образовании с 3 моделями изучения украинского языка для нацменьшинств вступил в силу

Ольга Фандорина
Украина, Закон, Языковой вопрос, Украинский язык, Закон об образовании
Флаг Украина. фото: pixabay
Флаг Украина. фото: pixabay

Закон о полном общем среднем образовании, которое включает 3 модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств, в среду вступил в силу.

Он был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 17 марта и вступает в силу на следующий после опубликования день, передают Українські Новини.

Согласно документу, первая модель предусматривает возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11-й (12-й) класс наряду с украинским языком.

Эта модель будет действовать для нацменьшинств с уязвимыми языками, то есть тех, которые не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, которые не живут в своей языковой среде.

Вторая модель предусмотрена для нацменьшинств, язык которых относится к языкам Европейского Союза.

Так, с 1-го по 4-й класс обучение будет происходить на языке нацменьшинства с изучением украинского языка, а с 5-го класса - от 20% обучения будет проходить на украинским языке с ежегодным увеличением его объема до не менее 40% в 9-м классе.

Для старшей школы предусмотрено не менее 60% объема обучения на украинском.

Третья модель - для нацменьшинств, материнский язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в своей языковой среде.

К таким языкам относится русский.

Дети, которые будут учиться по этой модели, будут переходить на изучение предметов на украинском языке (не менее 80% времени) сразу после 5-го класса.

Среди прочего, документ предусматривает, что количество учеников в классе (наполняемость класса) не может составлять менее 5 учеников и более 24 учеников, получающих начальное образование; 30 учеников, получающих базовое или профильное среднее образование.

Также законопроект предусматривает выбор директоров школ на конкурсной основе и медицинскую подготовку учителей.

Документом также предусмотрено, что учителя, проработавшие 2 года, имеют право на прохождение сертификации и после получения соответствующего документа на получение ежемесячной надбавки в размере 20% от оклада.

Как сообщали Українські Новини, 16 января Рада приняла закон о среднем образовании с 3 моделями изучения украинского языка для нацменьшинств.

Напомним, в апреле Рада приняла закон об украинском языке

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