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21 февраля 2020, пятница, 06:00 27
Экономика 2020-02-21T06:00:02+02:00
Українські Новини
В 2019 Украина импортировала автомобилей на рекордные 3,6 млрд долларов

В 2019 Украина импортировала автомобилей на рекордные 3,6 млрд долларов

Оксана Соболь
Автомобили, Импорт, Укравтопром, Авторынок
Автомобиль. Фото: pexels
Автомобиль. Фото: pexels

В 2019 году по сравнению с 2018 годом импорт легковых автомобилей увеличился в 2,4 раза до 544 тыс. единиц на сумму 3,6 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении "Укравтопрома", передают Українські Новини.

Также сообщают, что импорт новых автомобилей составил 95,6 тыс единиц, а поддержанных – 448,4 тыс. единиц.

"Наиболее крупным поставщиком новых легковых автомобилей в 2019 году стала Япония. Из страны восходящего солнца в Украину было ввезено 19,4 тыс. новых машин на сумму 469,3 млн долларов. На подержанных автомобилях больше всех заработала Германия, из который украинцы импортировали 118,6 тыс. легковых авто с пробегом, оставив в ФРГ более 535,9 млн долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году продажи легковых электромобилей выросли на почти треть, 92% из них - б/у.

Каждый 20 автомобиль в Украине находится в залоге по кредиту, или же на него наложен арест.

 

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