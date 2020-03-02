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02 марта 2020, понедельник, 10:34 54
Экономика 2020-03-02T10:34:48+02:00
Українські Новини
В феврале рынок новых легковых автомобилей вырос на 21%

В феврале рынок новых легковых автомобилей вырос на 21%

Александр Дмитриенко
Автомобили, Toyota, Укравтопром, продажи автомобилей
Автомобиль. Фото:Car and Driver
Автомобиль. Фото:Car and Driver

В феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019 года продажи новых легковых автомобилей повысились на 21% до почти 7 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Наиболее популярной маркой месяца была Renault с показателем 1223 реализованных и зарегистрированных автомобилей. Таким образом, спрос на машины этой марки на украинском рынке относительно показателя годичной давности увеличился почти на 68%. На втором месте Toyota с результатом 1089 авто. Свой февральский результат эта японская марка увеличила почти на 52%. Третье место украинцы отдали KIA, купив 479 автомобилей этой марки, или на 20% меньше, чем годом ранее", - говорится в нем.

Автомобили Skoda заняли четвертое место, показав рост продаж на 4% к февралю 2019 года до 368 автомобилей, на пятом месте легковые автомобили марки Nissan - 361 продажа.

Согласно сообщению, по итогам февраля самым востребованным автомобилем на украинском рынке новых легковых автомобилей снова стал автомобиль Toyota RAV-4 - 482 продаж.

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В 2019 продажи легковых электромобилей выросли на почти треть, 92% из них - б/у

в 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи новых легковых автомобилей повысились на 8% до 88,5 тыс. единиц.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 0,6% до 81,8 тыс. единиц.

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