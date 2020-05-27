подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 мая 2020, среда, 20:12 124
Медицина 2020-05-27T21:15:01+03:00
Українські Новини
Ляшко в Охматдете сдал кровь и призвал всех стать донорами

Ляшко в Охматдете сдал кровь и призвал всех стать донорами

Ярина Вацяк
Охматдет, сдача крови, донорство, Виктор Ляшко
Виктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko
Виктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сегодня утром сдал кровь в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" (Киев) и призвал всех неравнодушных стать донорами в то время, как из-за карантина в Украине образовался дефицит донорской крови.

Об этом Ляшко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня утро началось со сдачи крови в национальной детской больницы" Охматдет ". Сейчас наше внимание приковано к преодолению эпидемии коронавирусной болезни. В то же время, потребность в донорской крови остается высокой. Призываю всех выделить время и стать донором. Этот несложный шаг может спасти жизнь и здоровье не одному человеку", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав запустил систему "перекрестного донорства" в 2020 году.

Также Кабинет Министров утвердил порядок согласия донора на изъятие у него анатомических материалов и порядок отказа от ранее предоставленного согласия на донорство.

Больше новостей о: Охматдет сдача крови донорство Виктор Ляшко

С 1 июня откроются спотзалы, бассейны и возобновят...
Хищения в "Охматдете". По делу о строительстве кор...
В Самаре гомосексуалам запретили быть донорами кро...
​Белорусские болельщики во Львове познакомились с ...
Вятрович проиграл суд по нацисткой символике дивизии СС "Галичина"
После штурма музея Гончара ГБР вызвало Порошенко на допрос
В Житомире коронавирус зафиксировали у 10 воспитателей детсадов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok