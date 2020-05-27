Ляшко в Охматдете сдал кровь и призвал всех стать донорами

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сегодня утром сдал кровь в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" (Киев) и призвал всех неравнодушных стать донорами в то время, как из-за карантина в Украине образовался дефицит донорской крови.

Об этом Ляшко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня утро началось со сдачи крови в национальной детской больницы" Охматдет ". Сейчас наше внимание приковано к преодолению эпидемии коронавирусной болезни. В то же время, потребность в донорской крови остается высокой. Призываю всех выделить время и стать донором. Этот несложный шаг может спасти жизнь и здоровье не одному человеку", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав запустил систему "перекрестного донорства" в 2020 году.

Также Кабинет Министров утвердил порядок согласия донора на изъятие у него анатомических материалов и порядок отказа от ранее предоставленного согласия на донорство.