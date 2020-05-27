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27 мая 2020, среда, 05:28 27
Lifestyle 2020-05-27T05:30:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут изменения на личном фронте сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут изменения на личном фронте сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на среду
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В то время, как во вторник звезды сулили прибыль Близнецам, Весам и Рыбам, в среду они настроены романтически. Представителей Раков, Стрельцов и Водолеев ждут перемены на личном фронте. О том, приятными они будут или нет, расскажут Українські Новини.

Раки

Этот день принесет Ракам, которые состоят в отношениях, шанс наладить и значительно укрепить отношения с партнером. Звезды советуют постараться не упустить его. Также в среду взможны приятные сюрпризы от второй половинки. Тем временем некоторые одинокие представители этого знака смогут познакомиться с человеком, с которым в будущем завяжутся романтические отношения.

Стрелец

Среда может принести многим Стрельцам конфликты со второй половинкой. Кто-то из ближайшего окружения захочет поссорить представителей этого знака с любимым человеком. Одиноким Стрельцам в этот день звезды советуют остерегаться случайных знакомств.

Водолей

В среду многие Водолеи смогут уладить все былые разногласия и конфликты со своей второй половинкой. В этот день начнется новая, более гармоничная полоса в отношениях. Водолеи, которые не состоят в отношениях, смогут встретить свою половинку.

Как сообщали Українські Новини, лето в 2020 году будет знойным и сухим.

Также в мае 2020 года пройдет несколько магнитных бурь.

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