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28 мая 2020, четверг, 06:06 577
Общество 2020-05-28T06:45:17+03:00
Українські Новини
Зеленский одобрил компенсации медикам и налоговые послабления: кто ими воспользуется

Зеленский одобрил компенсации медикам и налоговые послабления: кто ими воспользуется

Кира Молчанова
Налоги, Медики, Доходы физлиц, Владимир Зеленский
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выплату компенсации за налог на доходы физических лиц, удержанный из доплат медикам за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Зеленский подписал закон о дополнительной поддержке налогоплательщиков на период проведения борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, который Верховная Рада поддержала во втором чтении 13 мая.

"Закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь денежную компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанного из их доплат в размере до 300% к заработной плате", - отмечается в сообщении.

Также документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц-предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений, при этом такая помощь на период карантина со 2 апреля не подлежит налогообложению НДФЛ.

Самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя за май, но период будет засчитываться им в страховой стаж для получения пенсий и выплат по социальному страхованию.

Кроме того, закон предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в отношении объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Кроме того, документ позволит:

  • продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок;
  • освободить граждан от ответственности за просрочку исполнения обязательств по договорам о потребительском кредите;
  • не начислять налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пеню;
  • не применять штрафы за нарушение налогового законодательства, несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременную подачу отчетности об уплате ЕСВ по последний день месяца, в котором заканчивается действие установленного на всей территории Украины карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада установила страховые выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, в размере 750 прожиточных минимумов для работоспособных лиц на 1 января в случае в случае смерти от коронавирусной инфекции.

Кабинет Министров внес коронавирусную инфекцию COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний.

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