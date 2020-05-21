США намерены "на зло" Китаю продавать оружие Тайваню

Власти Соединенных штатов намерены продавать оружие Тайваню, который находится в политическом конфлитке с Китаем, который не признает независимость региона. Подобное заявление сделала президент Тайваня сразу же после инаугурации, передает Reuters.

В частности, в США заявили о возможности продажи Тайваню продвинутых торпед на сумму около $180 млн, что углубило кризис отношений с Китаем, который считает эту островную страну частью своей территории.

В Пекине официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай подал Вашингтону "официальные заявления" о запланированной продаже.

Китай призвал Соединенные Штаты прекратить все продажи оружия и военные связи с Тайванем, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение отношений между Китаем и США.

Заявление США было сделано в тот же день, когда президенту Тайваня Цай Инь-вен принесли присягу на второй срок, заявив, что она решительно отвергает претензии Китая на суверенитет. Китай ответил, что "воссоединение" неизбежно и что оно никогда не потерпит независимости Тайваня.

19 мая Цай Инвэнь второй раз вступила в должность президента Тайваня и подтвердила свои намерения добиваться международного признания независимости. Китай ответил на это, что "воссоединение" неизбежно, и начал военно-морские учения у берегов Тайваня — окружил остров боевыми кораблями и отправил истребители в его воздушное пространство.

Как сообщали Українські Новини, ранее Тайвань обвинил Всемирную организацию здравоохранения в предвзятом отношении. Отмечалось, что из-за позиции Китая его исключили из важных обсуждений, посвященных пандемии коронавируса в мире. Поэтому остров не мог получать актуальную информацию о ходе болезни, что ставило здоровье его населения под угрозу.