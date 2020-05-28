Пять вопросов об индексации пенсий: кому увеличат выплаты, а кому задержат

В то время как министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать прибавку к пенсии около 500 грн, мая правительство проиндесировало выплаты для почти 10 млн пенсионеров, и более чем 8 млн – получили надбавки. В то же время, не все пенсионеры получили прибавку к выплатам, пишет КП в Украине.

Кому положена индексация?

По сообщению Пенсионного фонда, в мае пенсии пересчитали более чем 8,3 миллиона пенсионеров. Выплаты должны были проиндексировать тем, кто получает пенсии:

по возрасту;

по инвалидности;

по потере кормильца;

по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Кого это не коснулось

Однако ряд категорий пенсионеров из индексации исключается (по оценкам Пенсионного фонда, их около 3,5 млн пенсионеров). Среди них:

госслужащие;

работающие пенсионеры;

получатели социальных пенсий (те, кому государство назначило минимальные выплаты из-за недостатка страхового стажа для выплаты пенсии по возрасту - им пересматривают пенсии отдельно в зависимости от роста прожиточного минимума);

те, кому выплачивают специальные пенсии (к примеру, бывшие судьи и прокуроры);

пенсионеры, получающие максимальные пенсии;

те, кому выплаты впервые назначили в 2019 и 2020 году.

- Не было повышения тем пенсионерам, у которых средняя заработная плата, которая используется для начисления пенсии, выше, чем предусмотрено правительственным постановлением. Если до сих пор такой показатель составлял 4404 гривны, то при увеличении на 11% он стал составлять 4778 гривен.Итак, у тех пенсионеров, которые выходили на пенсию в прошлом году, показатель выше, и по таким делам перерасчет не произведен, - сказала замначальника главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко.

Не получили индексацию и те, чья пенсия не дотягивала до минималки. Об этом расскажем подробнее чуть ниже.

Также не вырастет сумма выплат у тех, кто вышел на пенсию до 1 октября 2017 года. Тогда величину оценки одного года страхового стажа снизили с 1,35 до 1,0%. Поэтому по новым расчетам у отдельных пенсионеров, которым пенсии назначены в 2015-2017 гг., размер пенсии по новой формуле уменьшился бы. Но им пенсии продолжают выплачивать в прежнем размере, потому что уменьшать их размер запрещено законом.

На сколько повысили?

Пенсии в мае были пересчитаны с применением коэффициента роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, в размере 1,11.

Данный коэффициент был выведен следующим образом. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", при увеличении заработка, с которого вычисляются пенсии, учитывается 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста зарплаты за год, предшествующий году, в котором происходит увеличение. Поскольку в 2019-м индекс роста потребительских цен составил 4,1%, а рост зарплаты - 17,85%, расчеты дали коэффициент для индексации 11,1%.

При этом, если размер пенсии состоит из нескольких составляющих, то на 11,1% вырастет только основная ее часть, а доплаты останутся прежними. Согласно решению правительства, размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривен.

Средний размер повышения составил 259,41 грн.

По данным Пенсионного фонда, пенсионеры получили такие доплаты:

100 грн - 45% пенсионеров,

от 100 до 400 грн - 37,9% пенсионеров,

от 400 до 500 грн - 6,1% пенсионеров,

от 500 до 700 грн - 5,6% пенсионеров,

от 700 до 1000 грн - 3,1% пенсионеров,

более 1000 грн - 2,3% пенсионеров.

Почему кому-то не дали?

Некоторые люди, которые получают минимальную пенсию или минимальную пенсионную выплату, перерасчета не дождались. Точнее, они его не заметили. И дело тут вот в чем. Все пенсии украинцев считают по формуле:

среднюю зарплату по стране за три года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, умножить на стаж в годах и умножить на 1%.

Если подставить в эту формулу данные человека с маленьким стажем или с небольшой зарплатой, то часто можно выйти на сумму, которая меньше минимальной пенсии. В этом случае разницу, которой не хватало, покрывает государство.

Например, если размер пенсии по возрасту, который рассчитали по формуле, был 1400 грн, то государство ранее доплачивало 238 грн - до минимального размера в 1638 грн.

После индексации пенсии основной ее размер вырос до 1554 грн. Но, поскольку государство до сих пор доплачивает до минималки, то финальные выплаты не изменились – человек, как и прежде, будет получать минималку.

Для таких людей повышение пенсии произойдет 1 июля и 1 декабря. С июля минимальная пенсия увеличится на 74 грн и составит 1712 грн. После этого минимальные пенсии повысят еще в декабре – на 57 грн до 1769 грн.

Правда, если у человека есть достаточный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), то для них устанавливается так называемая минимальная пенсионная выплата, которая выше минимальной пенсии и на сегодня составляет 2100 грн.

Что с доплатами по возрасту?

С мая также ввели ежемесячную выплату в размере 500 грн пенсионерам старше 80 лет. Получат ее все, у кого размер пенсии не превышает 9205 грн. При этом устанавливается, что для указанных пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионная выплата не может быть меньше чем 2600 грн.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в блтжайшее время более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать прибавку к пенсии около 500 грн.

"Мы разработали новые социальные инициативы... Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 гривен", - сказала Лазебная.

К сожалению, дату начала таких выплат чиновница не назвала. Да и на фоне того, что из-за кризиса поступления от единого социального взноса (ЕСВ) сократились, реализация таких инициатив выглядит несколько несвоевременной.

В Пенсионном фонде говорят, что объемы поступлений части ЕСВ в бюджет Пенсионного фонда оказались ниже запланированных. Так, с начала года от уплаты ЕСВ фонд получил 99,3 млрд грн, что на 8,9 млрд грн меньше от предполагаемой суммы.

При этом с начала мая в бюджет ПФУ перечислено 10,2 млрд грн единого взноса. По плану этот показатель должен был достигнуть 12,7 млрд грн. Возникает резонный вопрос – где брать средства на то, чтобы увеличить доходы пенсионеров? Да и в минсоцполитики говорят, что доплаты людям старше 75 лет планируют ввести не раньше, чем со следующего года.

Как сообщали Українські Новини, в Украине с 1 мая началась индексация пенсий, а выплаты в течение 2020 года должны повысить еще несколько раз.

Тем временем, чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату.