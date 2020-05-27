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27 мая 2020, среда, 17:21 41
Общество 2020-05-27T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине изменятся правила прописки для детей: как теперь прописать ребенка

В Украине изменятся правила прописки для детей: как теперь прописать ребенка

Ольга Фандорина
Регистрация, Прописка, Правила прописки, Прописка по месту жительства
Дети на карантине. Фото: pixabay
Дети на карантине. Фото: pixabay

Кабинет министров Украины рассмотрел проект постановления "О внесении изменений в Правила регистрации места проживания" и изменил правила прописки. Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко

Таким образом, при регистрации места проживания малолетнего, несовершеннолетнего ребенка по адресу регистрации места жительства родителей или законного представителя не потребуют документы, которые подтверждают право на проживание в жилье. 

"В случае отсутствия этих документов и/или нахождения жилья в ипотеке, доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств регистрация места проживания лица осуществляется по согласию собственника/сособственника жилья, нанимателя или членов его семьи, по согласию ипотекодержателя или доверительного владельца", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что работник органа регистрации имеет право проверить, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности. Эту информацию можно указать в заявлении на регистрацию места жительства.

Напомним, украинцы с каждым годом платят все больше "налога на роскошь".

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